Der Start der Mondmission klappte tiptop. Doch dann blinkten die Warnleuchten. Die Toilette an Bord hatte ein technisches Problem. 2,3 Millionen Kilometer - ohne Toilette?!

Ganz so schlimm wird es nicht. Die Warnleuchten blinkten nur kurz. Dann konnten die Astronauten an Bord und die Mitarbeiter am Boden das Problem gemeinsam beheben. Nun funktioniert die Toilette wieder normal, sagt die Nasa.

Ganz schön wichtig für die vier Astronauten an Bord der Orion-Kapsel: Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen und Reid Wiseman. Sie sind mit einer Rakete Mittwochnacht von den USA aus Richtung Mond gestartet. Zehn Tage soll ihre Mission dauern. Dabei legen sie mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Ihr Auftrag: Einmal den Mond umrunden.

Die Orion-Kapsel fliegt eine Acht um den Mond und die Erde. Quelle: ZDF

Auf ihrer Reise sollen sie wichtige Informationen für eine in Zukunft geplante Mondlandung sammeln.

Das ist das Artemis-Programm

Denn dieser Flug Richtung Mond ist erst der zweite Schritt eines noch viel größeren Plans: dem Artemis-Programm. Das führt bis zum Mars! Ja, ihr habt richtig gelesen - es soll tatsächlich zum Mars gehen für die Menschen. Der Mond ist dabei eine Zwischenstation. Wann und wie das funktionieren soll, könnt ihr hier Schritt für Schritt nachlesen:

Artemis 1: Der Testflug - abgehakt! Quelle: Mario Tama/Pool Getty /AP/dpa Der Plan

Eine dafür neu entwickelte Rakete brachte die darauf sitzende Orion-Kapsel am 16. November 2022 in die Mondumlaufbahn.

neu entwickelte Rakete brachte die darauf sitzende Orion-Kapsel am 16. November 2022 in die Mondumlaufbahn. Eine Besatzung gab es dabei aber noch nicht! In der Kapsel saßen nur Puppen, die mit Sensoren ausgestattet waren. So sollte getestet werden, ob der Flug für Menschen sicher wäre.

Am 11. Dezember 2022 kam die Orion-Kapsel zurück zur Erde und landete im Pazifik.

Die Mission verlief erfolgreich: Wie geplant konnten Informationen gesammelt werden und auch der Hitzeschild hielt dicht. Artemis 2: Flug mit Menschen - April 2026 Quelle: Nasa Der Plan

Vier Astronauten fliegen mit Hilfe der Orion-Kapsel einmal um den Mond.

Eine Landung auf dem Mond ist nicht geplant.

Nach etwa zehn Tagen soll die Orion-Kapsel mit der Besatzung wieder auf der Erde landen. Artemis 3: Tests in der Erdumlaufbahn Der Plan

Die Orion-Kapsel mit Astronauten soll in die Erdumlaufbahn starten.

Dort soll getestet werden, wie sie mit einem Mondlandefahrzeug verbunden werden kann. Artemis 4: Mondlandung Der Plan

Menschen sollen auf dem Mond landen - und zwar an seinem Südpol. Dort wurde Wasser in Form von Eis nachgewiesen. Das Ziel: Der Mars Der Plan

Das große Ziel des Artemis-Programms ist die Erkundung des Mars durch den Menschen. Die neuen Erkenntnisse über Raumanzüge, Fahrzeuge und Antriebe will die Nasa dazu nutzen, um die Reise zum Mars vorzubereiten. Außerdem will man herausfinden, wie Menschen sich längere Zeit im Weltraum aufhalten können. Dafür soll auf dem Mond ein Station gebaut werden. Der Mond soll also eine Art Trainingslager und Zwischenstation zum Mars werden - denn wenn es Probleme gibt, dauert eine Reise vom Mond zur Erde nur wenige Tage. Beim Mars wären es Monate.



Übrigens: Vor mehr als 50 Jahren war zuletzt ein Mensch auf dem Mond: mit der Rakete Apollo-17. Das neue Mondprogramm ist nach der griechischen Göttin Artemis benannt - der Zwillingsschwester von Apollo.

Themen: Artemis 2 / Hühnerhaltung - einfach erklärt / Keine Hoffnung für Buckelwal / Müll sammeln im Saarland / Saharastaub in Griechenland - Moderation: Teresa 02.04.2026 | 10:37 min