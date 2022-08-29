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Auf dem Weg zum Mond:Toilettenpanne nach Start von "Artemis 2"
Der Start der Mondmission klappte tiptop. Doch dann blinkten die Warnleuchten. Die Toilette an Bord hatte ein technisches Problem. 2,3 Millionen Kilometer - ohne Toilette?!
Ganz so schlimm wird es nicht. Die Warnleuchten blinkten nur kurz. Dann konnten die Astronauten an Bord und die Mitarbeiter am Boden das Problem gemeinsam beheben. Nun funktioniert die Toilette wieder normal, sagt die Nasa.
Ganz schön wichtig für die vier Astronauten an Bord der Orion-Kapsel: Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen und Reid Wiseman. Sie sind mit einer Rakete Mittwochnacht von den USA aus Richtung Mond gestartet. Zehn Tage soll ihre Mission dauern. Dabei legen sie mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Ihr Auftrag: Einmal den Mond umrunden.
Auf ihrer Reise sollen sie wichtige Informationen für eine in Zukunft geplante Mondlandung sammeln.
Das ist das Artemis-Programm
Denn dieser Flug Richtung Mond ist erst der zweite Schritt eines noch viel größeren Plans: dem Artemis-Programm. Das führt bis zum Mars! Ja, ihr habt richtig gelesen - es soll tatsächlich zum Mars gehen für die Menschen. Der Mond ist dabei eine Zwischenstation. Wann und wie das funktionieren soll, könnt ihr hier Schritt für Schritt nachlesen:
Übrigens: Vor mehr als 50 Jahren war zuletzt ein Mensch auf dem Mond: mit der Rakete Apollo-17. Das neue Mondprogramm ist nach der griechischen Göttin Artemis benannt - der Zwillingsschwester von Apollo.
Diesen Text haben Meike und Katrin geschrieben.