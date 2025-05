Welttag der Bienen: Bienen: Sie sind bedroht

Honigbienen kehren im Winter in ihren Stock zurück und überwintern dort. Wildbienen dagegen fehlt es an Unterschlüpfen. Dagegen könnt ihr erstmal Folgendes tun: Sagt euren Eltern doch mal, dass sie den Garten oder Balkon im Herbst am besten in Ruhe lassen und einfach nicht aufräumen. Denn vertrocknete Blumenstängel und totes Holz sind richtig gute Bienen-Wohnungen.Oder ihr hängt ein sogenanntes Insektenhotel auf - die gibt es zu kaufen oder ihr könnt sie selbst basteln - hier ist eine Anleitung . Am besten stellt ihr die dann windgeschützt auf und so, dass sie morgens ein bisschen Sonnenlicht abkriegen. Das mögen Bienen besonders gerne.