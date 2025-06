11 Tipps :So könnt ihr sicher baden!

Pünktlich zum Wochenende soll die Hitze zurückkommen - mit über 30 Grad! Da will man eigentlich unbedingt eine Abkühlung, oder? Trotzdem - auch wenn das Wasser noch so erfrischend aussieht, überall sollte man nicht einfach so schwimmen gehen. An manchen Stellen ist Baden wirklich gefährlich, zum Beispiel in größeren Flüssen. Vergangenes Wochenende sind in ganz Deutschland 15 Menschen ertrunken. So viele sind seit zehn Jahren nicht mehr an einem Wochenende beim Baden umgekommen.