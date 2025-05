logo! erklärt: Bombendrohungen an Schulen: Was das bedeutet

logo! erklärt : Bombendrohungen an Schulen: Was das bedeutet

27.05.2025 | 19:30

An mehreren Schulen in Deutschland gab es Bombendrohungen. Doch Entwarnung: Es gab an keiner Schule eine wirkliche Gefahr. Wir erklären euch, was bei so einer Drohung passiert.