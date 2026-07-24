Jürgen Klopp wird Fußball-Bundestrainer!

⚽ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat einen neuen Trainer: Jürgen Klopp! Was haltet ihr davon? Und was erwartet ihr von Klopp? Schreibt's uns. 💬

Jürgen Klopp übernimmt den Job als Bundestrainer am 15. August und folgt auf Julian Nagelsmann, der nach dem WM-Aus Deutschlands zurückgetreten war. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ihn offiziell vorgestellt.

Wer ist Jürgen Klopp?

Das müsst ihr über den neuen Bundestrainer wissen! 24.07.2026 | 1:39 min

Klopp hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Dabei soll er das Team fit machen für die großen Turniere wie die Fußball-Europameisterschaft 2028 (im Vereinigten Königreich und Irland) und die Weltmeisterschaft 2030 (in Marokko, Portugal und Spanien als Hauptgastgeber).

Die ersten Spiele als Bundestrainer stehen schon Ende September beim Fußballturnier der UEFA Nations League an. Dann trifft Deutschland unter anderem auf die Niederlande, Griechenland und Serbien.

Nach WM-Aus : Julian Nagelsmann tritt zurück Trainer-Aus: Der Fußballtrainer Julian Nagelsmann tritt nach der Niederlage der deutschen Mannschaft in der WM zurück und gibt sein Amt auf.

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

Was haltet ihr von Klopp als Bundestrainer? Und was erwartet ihr von ihm? 💬⬇️