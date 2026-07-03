Er ist kein Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer mehr: Julian Nagelsmann ist nach dem WM-Aus als Bundestrainer zurückgetreten.

Nach Julian Nagelsmanns Rücktritt berät sich der DFB, wer sein Nachfolger werden soll. Quelle: IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Im Spiel gegen Paraguay hat die deutsche Nationalmannschaft verloren und ist dadurch aus der Fußball-WM ausgeschieden. Nur drei Tage nach dem Aus ist der Bundestrainer Julian Nagelsmann von seiner Position als Trainer zurückgetreten.

Danke an die Fans

In einer Erklärung zu seinem Rücktritt dankt Nagelsmann seinem Trainerteam und seiner Mannschaft. Ein ganz besonderes Dankeschön richtet er an alle Fußball-Fans:

Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt! „ Julian Nagelsmann

➡️ Ihr habt das Spiel verpasst? Wir haben die wichtigsten Momente für euch zusammengefasst:

Am Montag hat Deutschland gegen Paraguay bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale gespielt. Was sagt ihr zum Spiel? Schreibt's uns. 30.06.2026 | 1:36 min

Jürgen Klopp als Nachfolger?

Schon jetzt hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verkündet, wen sie sich als Nachfolger wünschen: Jürgen Klopp. Er war bereits als Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool sehr erfolgreich.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

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