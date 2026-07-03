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Nach WM-Aus:Julian Nagelsmann tritt zurück
Er ist kein Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer mehr: Julian Nagelsmann ist nach dem WM-Aus als Bundestrainer zurückgetreten.
Im Spiel gegen Paraguay hat die deutsche Nationalmannschaft verloren und ist dadurch aus der Fußball-WM ausgeschieden. Nur drei Tage nach dem Aus ist der Bundestrainer Julian Nagelsmann von seiner Position als Trainer zurückgetreten.
Danke an die Fans
In einer Erklärung zu seinem Rücktritt dankt Nagelsmann seinem Trainerteam und seiner Mannschaft. Ein ganz besonderes Dankeschön richtet er an alle Fußball-Fans:
➡️ Ihr habt das Spiel verpasst? Wir haben die wichtigsten Momente für euch zusammengefasst:
Jürgen Klopp als Nachfolger?
Schon jetzt hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verkündet, wen sie sich als Nachfolger wünschen: Jürgen Klopp. Er war bereits als Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool sehr erfolgreich.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.