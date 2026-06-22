Belgien = "Die Roten Teufel"

Bosnien-Herzegowina = "Die Drachen"

England = "Three Lions"

Frankreich = "Les Bleus"

Schottland = "Bravehearts" (Tapfere Herzen)

Kroatien = "Die Karierten"

Niederlande = "Oranje" und "Elftal"

Norwegen = "Landslaget"

Österreich = "Das Team" und "die Burschen"

Portugal = "Selecao das Quinas"

Schweden = "Blagult"

Schweiz = "Nati"

Spanien = "La Roja"

Tschechien = "Nasi"

Türkei = "Ay-Yildizlilar" (Mond-Sterne)