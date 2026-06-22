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WM-Spitznamen:Wie soll das DFB-Team heißen?
"Socceroos", "Bafana Bafana" und "Nati": Fast jedes Fußball-Team hat bei dieser Fußball-WM einen Spitznamen. Genauer gesagt: 47 von 48! Nur Deutschland nicht. Habt ihr eine Idee?
Alle Spitznamen der Nationalteams
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
logo! hat am 22.06.2026 in der aktuellen Sendung über die Fußball-WM der Männer berichtet.
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