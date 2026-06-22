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Fußball-WM-Spitznamen: Wie soll unsere Elf heißen?

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WM-Spitznamen:Wie soll das DFB-Team heißen?

"Socceroos", "Bafana Bafana" und "Nati": Fast jedes Fußball-Team hat bei dieser Fußball-WM einen Spitznamen. Genauer gesagt: 47 von 48! Nur Deutschland nicht. Habt ihr eine Idee?

Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen
Nationalmannschaften mit Spitznamen

Deutschland ohne Spitznamen?

Das DFB-Team wurde lange Zeit "Die Mannschaft" genannt - heute aber nicht mehr. Deutschland hat als einziges WM-Team keinen richtigen Spitznamen. Zeit für neue Ideen und einen Blick auf die Spitznamen der anderen Teams!

Quelle: dpa/Federico Gambarini

Alle Spitznamen der Nationalteams

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

logo! hat am 22.06.2026 in der aktuellen Sendung über die Fußball-WM der Männer berichtet.

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