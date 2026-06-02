Fragen und Antworten:Fußball-WM 2026: Das müsst ihr wissen!
Ihr wollt alles über die Weltmeisterschaft wissen? Dann klickt euch hier durch die wichtigsten Fakten. ⬇️
Endlich geht es wieder los: Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer steht in den Startlöchern.🏆 Damit ihr bestens vorbereitet seid, gibt's hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:
Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ist am 11. Juni. Das Turnier geht dann bis zum 19. Juli.
Die WM findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hier wird in 16 verschiedenen Stadien gespielt.
Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz
Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama
14. Juni, 19 Uhr gegen Curaçao
20. Juni, 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste
25. Juni, 22 Uhr gegen Ecuador
Danach kann es dann für die deutsche Mannschaft in die Play-off-Runden gehen.
Das Finale ist am 19. Juli um 21 Uhr. Gespielt wird in New York/New Jersey.
ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spieleim Fernsehen, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Diese Spiele könnt ihr auch auf den Streaming-Plattformen der Sender live verfolgen. ARD und ZDF wechseln sich immer ab.
In den USA, Kanada und Mexiko ist es durch die Zeitverschiebung sechs bis neun Stunden zurück als bei uns in Deutschland. Das heißt, wenn zum Beispiel die deutsche Mannschaft am 20. Juni um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste spielt, ist es am Spielort in Toronto erst 16 Uhr.
Gruppenphase:
In einer Gruppe sind vier Teams, innerhalb der Gruppe spielt jeder gegen jeden.
Die besten zwei Mannschaften der Gruppe kommen weiter. Aber auch die besten acht Mannschaften auf dem dritten Platz aus allen Gruppen dürfen weiterspielen.
Play-off-Runden:
Jetzt zählt es, wer gewinnt, kommt in die nächste Runde. Wer verliert, fliegt raus.
Es gibt mehrere Runden. Nach der Gruppenphase startet das Sechzehntelfinale, die Gewinner dieser Runde spielen dann im Achtelfinale, dann kommt das Viertelfinale, das Halbfinale und zuletzt das Finale. Außerdem gibt es ein Spiel um den dritten Platz.
Spanien: Die spanische Mannschaft hat 2024 die Europameisterschaft (EM) gewonnen.
Argentinien: Hat vergangene WM 2022 gewonnen.
Frankreich: Ist bei der vergangenen WM Vizeweltmeister geworden. Das heißt: Sie haben damals den 2. Platz belegt.
Außerdem gehören zum Beispiel England, Deutschland, Brasilien, Niederlande bei großen Turnieren immer zu den Teams, mit denen zu rechnen ist.
Die größte WM aller Zeiten
Die Fußball-WM 2026 ist die größte aller Zeiten! Doch bedeutet mehr Fußball auch mehr Spaß? Wir checken die Vor- und Nachteile der Riesen-WM:
Diskutiere in unserem neuen Chatraum zu dem Thema!
Zum Mitmachen bitte einmal auf "Registrieren" klicken, dann einfach einen Namen vergeben und fertig. Am besten wählt ihr einen kreativen, einzigartigen Namen (Zahlen sind auch möglich).
Beta
Bist du im WM-Fieber? ⚽Sei die erste Person, die ihre Gedanken teilt
Was denkst du dazu?
Beta
Bist du im WM-Fieber? ⚽Sei die erste Person, die ihre Gedanken teilt
Was denkst du dazu?
Über das Thema berichtet logo! im Erklärstück "XXL-WM: Mehr Teams, mehr Stress?".