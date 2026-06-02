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Fußball-WM 2026: Hier erfahrt ihr das Wichtigste!

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Fragen und Antworten:Fußball-WM 2026: Das müsst ihr wissen!

Ihr wollt alles über die Weltmeisterschaft wissen? Dann klickt euch hier durch die wichtigsten Fakten. ⬇️

Fragen und Antworten zur WM

Fragen und Antworten zur WM

Quelle: imago/westend61/breuel-bild

Endlich geht es wieder los: Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer steht in den Startlöchern.🏆 Damit ihr bestens vorbereitet seid, gibt's hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

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XXL WM: Pro und Contra

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13.06.2026 | 1:55 min

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Über das Thema berichtet logo! im Erklärstück "XXL-WM: Mehr Teams, mehr Stress?".
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