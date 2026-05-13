Fußball-WM 2026: Spielplan

Verpasst kein Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026! ⚽ Hier gibt's den Spielplan, damit ihr immer wisst, wann euer Team dran ist.

Do, 11.06.2026
21:00
Mexiko-Stadt
MEX
Mexiko
Mexiko
-:-
Südafrika
Südafrika
RSA
ZDF
Fr, 12.06.2026
04:00
Guadalajara
KOR
Südkorea
Südkorea
-:-
Tschechien
Tschechien
CZE
21:00
Toronto
CAN
Kanada
Kanada
-:-
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-H.
BIH
Sa, 13.06.2026
03:00
Los Angeles
USA
USA
USA
-:-
Paraguay
Paraguay
PAR
21:00
San Francisco Bay Area
QAT
Katar
Katar
-:-
Schweiz
Schweiz
SUI
ZDF
So, 14.06.2026
00:00
New York City
BRA
Brasilien
Brasilien
-:-
Marokko
Marokko
MAR
ZDF
03:00
Boston
HAI
Haiti
Haiti
-:-
Schottland
Schottland
SCO
06:00
Vancouver
AUS
Australien
Australien
-:-
Türkei
Türkei
TUR
19:00
Houston
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Curaçao
Curaçao
CUR
Das Erste
22:00
Dallas
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Japan
Japan
JPN
Mo, 15.06.2026
01:00
Philadelphia
CIV
Elfenbeink.
Elfenbeinküste
-:-
Ecuador
Ecuador
ECU
04:00
Monterrey
SWE
Schweden
Schweden
-:-
Tunesien
Tunesien
TUN
18:00
Atlanta
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV
21:00
Seattle
BEL
Belgien
Belgien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY
Di, 16.06.2026
00:00
Miami
KSA
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
-:-
Uruguay
Uruguay
URU
ZDF
03:00
Los Angeles
IRN
Iran
Iran
-:-
Neuseeland
Neuseeland
NZL
ZDF
21:00
New York City
FRA
Frankreich
Frankreich
-:-
Senegal
Sénégal
SEN
Mi, 17.06.2026
00:00
Boston
IRQ
Irak
Irak
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
03:00
Kansas City
ARG
Argentinien
Argentinien
-:-
Algerien
Algerien
ALG
06:00
San Francisco Bay Area
AUT
Österreich
Österreich
-:-
Jordanien
Jordanien
JOR
ZDF
19:00
Houston
POR
Portugal
Portugal
-:-
DR Kongo
DR Kongo
COD
ZDF
22:00
Dallas
ENG
England
England
-:-
Kroatien
Kroatien
CRO
ZDF
Do, 18.06.2026
01:00
Toronto
GHA
Ghana
Ghana
-:-
Panama
Panama
PAN
04:00
Mexiko-Stadt
UZB
Usbekistan
Usbekistan
-:-
Kolumbien
Kolumbien
COL

