Alle Spiele auf einen Blick:Fußball-WM 2026: Spielplan
Verpasst kein Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026! ⚽ Hier gibt's den Spielplan, damit ihr immer wisst, wann euer Team dran ist.
Do, 11.06.2026
21:00
Mexiko-Stadt
MEX
Mexiko
Südafrika
RSA
Fr, 12.06.2026
04:00
Guadalajara
KOR
Südkorea
Tschechien
CZE
21:00
Toronto
CAN
Kanada
Bosnien-H.
BIH
Sa, 13.06.2026
03:00
Los Angeles
USA
USA
Paraguay
PAR
21:00
San Francisco Bay Area
QAT
Katar
Schweiz
SUI
So, 14.06.2026
00:00
New York City
BRA
Brasilien
Marokko
MAR
03:00
Boston
HAI
Haiti
Schottland
SCO
06:00
Vancouver
AUS
Australien
Türkei
TUR
19:00
Houston
GER
Deutschland
Curaçao
CUR
22:00
Dallas
NED
Niederlande
Japan
JPN
Mo, 15.06.2026
01:00
Philadelphia
CIV
Elfenbeink.
Ecuador
ECU
04:00
Monterrey
SWE
Schweden
Tunesien
TUN
18:00
Atlanta
ESP
Spanien
Kap Verde
CPV
21:00
Seattle
BEL
Belgien
Ägypten
EGY
Di, 16.06.2026
00:00
Miami
KSA
Saudi-Arabien
Uruguay
URU
03:00
Los Angeles
IRN
Iran
Neuseeland
NZL
21:00
New York City
FRA
Frankreich
Sénégal
SEN
Mi, 17.06.2026
00:00
Boston
IRQ
Irak
Norwegen
NOR
03:00
Kansas City
ARG
Argentinien
Algerien
ALG
06:00
San Francisco Bay Area
AUT
Österreich
Jordanien
JOR
19:00
Houston
POR
Portugal
DR Kongo
COD
22:00
Dallas
ENG
England
Kroatien
CRO
Do, 18.06.2026
01:00
Toronto
GHA
Ghana
Panama
PAN
04:00
Mexiko-Stadt
UZB
Usbekistan
Kolumbien
COL