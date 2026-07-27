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Interview
Von Seepferdchen bis Gold:So kriegt ihr euer Schwimmabzeichen!
Wie sicher seid ihr im Wasser? Schwimmabzeichen zeigen, wie gut ihr schwimmen könnt. Was ihr für jedes Abzeichen tun müsst, gibt's hier auf einen Blick. 🏊♂️
Euer Schwimmabzeichen könnt ihr in vielen Schwimmbädern machen.
Das müsst ihr können:
Noch nicht genug? 😉
Ihr denkt: „Pah, das war doch easy!“? 😎 Dann ist das Hai-Abzeichen genau das Richtige für euch! Hai ... wie bitte? Ja, richtig gehört! Nach Gold gibt es ein Hai-Abzeichen. Dabei könnt ihr zeigen, wie viel Kraft ihr habt. Ihr müsst weitere Strecken schwimmen und kniffligere Aufgaben im Wasser meistern. Das Hai-Abzeichen ist also für echte Wasserratten (oder Haie). Und danach gibt es sogar noch mehr Abzeichen - für die Profi-Schwimmer unter euch.
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