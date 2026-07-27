Von Seepferdchen bis Gold:So kriegt ihr euer Schwimmabzeichen!

Einen Startsprung machen und 25 Meter Kraulschwimmen.

Einen Startsprung machen und 50 Meter Brustschwimmen in höchstens 1:15 Minuten.

50 Meter Rückenschwimmen

👑 Baderegeln kennen und erklären, was ihr zum Beispiel bei Boots- und Eisunfällen macht.👑 Einen Kopfsprung machen und 30 Minuten schwimmen. Dabei müsst ihr mindestens 800 Meter schaffen. Einen Teil schwimmt ihr auf dem Bauch und einen Teil auf dem Rücken. Den Wechsel macht ihr direkt im Wasser, ohne euch am Beckenrand festzuhalten.👑 Brust-, Kraul- und Rückenschwimmskills sicher zeigen.👑 Dreimal einen Gegenstand aus 2 Metern Tiefe heraufholen. Das müsst ihr innerhalb von 3 Minuten schaffen.👑 10 Meter weit tauchen. Dabei dürft ihr euch nicht vom Beckenrand im Wasser abstoßen.👑 Ein Sprung aus 3 Metern Höhe oder verschiedene Sprünge vom 1-Meter-Brett.👑 50 Meter eine Person im Wasser schieben oder ziehen (Rettungsschwimmen).