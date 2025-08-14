logo!: Schwimmen in Flüssen - besser nicht!

In Düsseldorf heißt es: Raus aus dem Rhein! Schon knöcheltief kann es gefährlich werden und teuer. Warum ihr besser woanders badet, erfahrt ihr hier.

Es ist heiß, es ist sonnig - dann geht's, ganz klar, ab ins Wasser! Sich im Meer, Fluss oder See abzukühlen, gehört zum Sommer einfach dazu. Dabei sind manche Gewässer echt nicht geeignet zum Baden. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen sich beim Schwimmen verletzen oder sogar sterben. Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat für die ersten sieben Monate dieses Jahres mindestens 236 Menschen gezählt, die beim Schwimmen ertrunken sind.

Nach einem tragischen Unglück auf Rügen im Jahr 1912 wurde die DLRG gegründet. Seitdem rettet sie Leben, bringt Kindern das Schwimmen bei und hilft bei Katastrophen. 07.08.2025 | 1:33 min

Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass Baden super gefährlich ist. Jeden Tag gehen in Deutschland tausende Menschen schwimmen. Dass jemand ertrinkt, ist sehr selten.

Viele Schwimmer und Schwimmerinnen überschätzen sich. Quelle: dpa/keystone/anex, anthony

Baden im Rhein: Jetzt verboten in Düsseldorf

Doch im Rhein bei Düsseldorf ist Baden nun nicht mehr erlaubt. Wer trotzdem schwimmt, muss bis zu 1.000 Euro Strafe zahlen. Schon knöcheltiefes Stehen im Fluss kann Ärger geben.

Die Stadt will so Unfälle verhindern. Denn der Rhein hat eine starke Strömung, selbst gute Schwimmer können schnell in Gefahr geraten. Die DLRG rät deshalb, nicht in Flüssen zu schwimmen. Am sichersten sind Badeorte, an denen Rettungsschwimmer alles überwachen.