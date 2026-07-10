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Gesundheitssystem in Deutschland - einfach erklärt

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logo! erklärt:Kränkelndes Gesundheitssystem?

Grafik: ES Gesundheitssystem

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist ziemlich gut - allerdings auch ziemlich teuer. Darum soll in vielen Bereichen des Gesundheitssystems gespart werden.

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