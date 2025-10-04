  3. Suche

logo! erklärt:Warum es immer weniger Hausärzte gibt

Immer weniger Ärztinnen und Ärzte

Junge Ärztinnen und Ärzte wollen lieber in der Stadt arbeiten und auch weniger Stunden in der Woche.

