Menü
Suche
Schließen
Suche
logo! - Startseite
Videos
Einfach erklärt
Kinderreporter
Kontakt
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
Impressum
Nutzungsbedingungen
logo! erklärt: Warum es immer weniger Hausärzte gibt
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
logo! erklärt
:
Warum es immer weniger Hausärzte gibt
04.10.2025 | 10:50
Junge Ärztinnen und Ärzte wollen lieber in der Stadt arbeiten und auch weniger Stunden in der Woche.
Mehr Themen - einfach erklärt
logo!
:
Warum es immer weniger Hausärzte gibt
1:15 min
logo!
:
Bunte Lichter am Himmel
1:12 min
logo!
:
So kam es zu Deutschlands Wiedervereinigung
1:26 min
logo!
:
Was ist ein Drohnenwall?
1:25 min
logo!
:
Warum die Lufthansa mehr ist als ihr denkt
1:29 min
logo!
:
Alle können mitmachen! Oder doch nicht?
1:29 min
logo!
:
Was Sanktionen sind
1:35 min
logo!
:
Begradigte Flüsse
1:34 min
logo!
:
Früher wurde in der Schule noch geprügelt
1:32 min
logo!
:
Das Ende der Dinos
1:32 min
logo!
:
Hybride Kriegsführung
1:33 min
logo!
:
Gesunde Zähne sind wichtig!
1:37 min
logo!
:
Warum Glücksspiele schnell süchtig machen
1:42 min
logo!
:
Was mit der Zweistaatenlösung gemeint ist
1:25 min
logo!
:
So funktioniert Gebärdensprache
1:21 min
logo!
:
Nashörner: Was diesen Riesen gefährlich wird
1:24 min
logo!
:
logo! erklärt: Die Krankheit Alzheimer
1:12 min
logo!
:
Kinder dürfen mitbestimmen!
1:29 min
logo!
:
Warum noch Weltkriegsbomben im Boden liegen
1:29 min
logo!
:
Extremwetter: Das kann es anrichten
1:26 min
logo!
:
Warum sich die Tageslängen ändern
1:17 min
logo!
:
Wozu die Ozonschicht gut ist
1:23 min
logo!
:
Nachrichtenagenturen
1:30 min
logo!
:
Das ist beim Holocaust passiert
1:36 min
logo!
:
Wer stört, fliegt!
1:32 min
logo!
:
Warum knurrt der Magen?
1:21 min