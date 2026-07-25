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Fußball:So werdet ihr Schiri!
Denkt ihr manchmal beim Fußballgucken: „Das würde ich viel besser pfeifen!“? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Ihr könnt selbst Schiri werden! Wir zeigen euch, wie.
🤬 „Waaas?! Das ist doch kein Foul!?“
🟥 „Ey, der hat eine rote Karte verdient!“
👉 Könnt ihr euch kaum ruhig halten, wenn ihr ein Fußballspiel anguckt? Dann ist es vielleicht an der Zeit, selbst Schiri zu werden.
Wer weiß? Vielleicht pfeift ihr schon bald vor vielen Fans!
Hier ist euer Matchplan
Dieser Text wurde von Hannah geschrieben.
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