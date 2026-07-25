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Schiedsrichter werden: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Fußball:So werdet ihr Schiri!

Denkt ihr manchmal beim Fußballgucken: „Das würde ich viel besser pfeifen!“? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Ihr könnt selbst Schiri werden! Wir zeigen euch, wie.

Ein Schiedsrichter, eine Trillerpfeife, ein Fußball, eine rote Karte und eine gelbe Karte

Ihr wollt selbst entscheiden, ob etwas 'ne rote Karte gibt? Dann werdet doch selbst Schiri!

Quelle: IMAGO / Depositphotos; ZDF

🤬 „Waaas?! Das ist doch kein Foul!?“
🟥 „Ey, der hat eine rote Karte verdient!“

👉 Könnt ihr euch kaum ruhig halten, wenn ihr ein Fußballspiel anguckt? Dann ist es vielleicht an der Zeit, selbst Schiri zu werden.

Wer weiß? Vielleicht pfeift ihr schon bald vor vielen Fans!

Hier ist euer Matchplan

Junger Schiedsrichter

Auf dem Platz bleibt er gelassen.

25.07.2026 | 2:02 min

Dieser Text wurde von Hannah geschrieben.

logo! hat am 25.7.2026 in dem Video "Erst 16 - und schon Schiedsrichter?" zu dem Thema berichtet.

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