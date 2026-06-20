Weltmeisterschaft 2026: Erkennt ihr diese 5 Fußballfloskeln?

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Fußball-WM in den USA:Erkennt ihr diese fünf Fußballfloskeln?
"Einen Elfer rausholen!" ⚽️ Aber welche Floskeln zeigt logo!-Moderator Johannes noch im Video? Ratet mit und schreibt uns eure Tipps in die Kommentare!
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‼️ Achtung Spoiler
- Ball unter die Latte nageln! Ein Spieler oder eine Spielerin schießt den Ball extra fest oben ins Tor. Der Ball fliegt so schnell direkt unter die Torstange, dass der Torwart oder die Torwartin ihn unmöglich halten kann.
- Den Kasten sauber halten! Der Torwart oder die Torwartin lässt keinen einzigen Ball ins Tor.
- Über die Flügel spielen! Ein Spieler oder eine Spielerin passt den Ball ganz außen an den langen Seiten des Spielfelds nach vorne. Erst kurz vor dem Tor wird der Ball wieder in die Mitte gespielt, um ein Tor zu machen.
- Den Sack zumachen! Ein Spieler oder eine Spielerin schießt kurz vor Spielende das entscheidende Tor. Damit ist der Sieg absolut sicher und das gegnerische Team hat keine Chance mehr aufzuholen.
- Einen Elfer rausholen! Ein Spieler oder eine Spielerin wird direkt vor dem gegnerischen Tor gefoult. Es gibt einen Elfmeter – das ist eine riesige Chance, um ein Tor zu schießen.