Weltmeisterschaft 2026: Erkennt ihr diese 5 Fußballfloskeln?

Fußball-WM in den USA : Erkennt ihr diese fünf Fußballfloskeln?

20.06.2026 | 10:00

"Einen Elfer rausholen!" ⚽️ Aber welche Floskeln zeigt logo!-Moderator Johannes noch im Video? Ratet mit und schreibt uns eure Tipps in die Kommentare!