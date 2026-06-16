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Fußball-WM 2026

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Fußball-WM 2026

Hier gibt's alles zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026. ⚽ Und das Beste: Ihr könnt mitmachen: kommentieren, voten, tippen und euch über die Spiele austauschen! 💬

Tauscht euch aus & tippt mit!

  1. Deutschland gegen Curaçao: Reaktionen

    Reaktionen zum Spiel:Deutschland gegen Curaçao: Tauscht euch aus!

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  2. Christoph Kramer tippt: Deutschland gegen Elfenbeinküste

    Christoph Kramer tippt:Deutschland gegen Elfenbeinküste: Wer gewinnt?

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Behaltet den Überblick

  1. Fragen und Antworten zur WM

    Fragen und Antworten:Das müsst ihr wissen!

  2. Liveticker Spielplan

    Liveticker:Alle Ergebnisse

  3. Jubelnde Fans als Silhouette in einem Fußballstadion, daneben ein Kalender, eine Uhr und drei Fußbälle

    Spielplan:Wer spielt wann?

Alle Chats zur Fußball-WM

Macht mit!:Alle Chats zur Fußball-WM 2026

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Neue Spieler, neue Rekorde

  1. Fußball WM 2026 - Was ist neu?

    Jede Menge Rekorde?:Das ist neu bei der WM

  2. XXL WM: Pro und Contra

    logo! erklärt:Mehr Teams, mehr Stress?

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  3. Julian Nagelsmann mit Schatten von Spielern und Fragezeichen
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    WM-Kader:Diese Spieler sind dabei

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