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Fußball-WM 2026
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Fußball-WM 2026
Hier gibt's alles zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026. ⚽ Und das Beste: Ihr könnt mitmachen: kommentieren, voten, tippen und euch über die Spiele austauschen! 💬
Tauscht euch aus & tippt mit!
Reaktionen zum Spiel
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Deutschland gegen Curaçao: Tauscht euch aus!
Video
1:18
Christoph Kramer tippt
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Deutschland gegen Elfenbeinküste: Wer gewinnt?
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0:07
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Das müsst ihr wissen!
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Alle Chats zur Fußball-WM 2026
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Seid ihr in WM-Stimmung?
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Neue Spieler, neue Rekorde
Jede Menge Rekorde?
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Das ist neu bei der WM
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Mehr Teams, mehr Stress?
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Diese Spieler sind dabei
Testet euer Fußball-Wissen!
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