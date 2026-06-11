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Riesen-WM:Auf diese Teams solltet ihr besonders achten
An dieser WM nehmen so viele Mannschaften teil wie noch nie: nämlich 48. Wir stellen euch einige davon vor und zeigen, was an ihnen besonders ist.
Blau ist eine angesagte Farbe für Fußball-Nationalmannschaften. Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft spielt neuerdings im blauen Auswärtstrikot. Auch die japanischen Spieler tragen oft blau. Sie werden blaue Samurai genannt. Samurai waren Krieger im alten Japan. Sie tauchen als Figuren heute noch auf, zum Beispiel in Computerspielen, Mangas oder Filmen.
Was macht die Mannschaft besonders?
Die Verteidigung ist eine große Stärke der japanischen Fußballer. In der Qualifikation für die WM wurde die japanische Defensive allerdings nicht so gefordert. Denn das Team hatte keine besonders starken Gegner.
Wer ist der Star?
Im Sport sagt man manchmal: Die Mannschaft ist der Star. Das soll bedeuten, dass kein Spieler herausragt. Das trifft auf das japanische Team zu. Einige Fußballer kennt man aus der Bundesliga, zum Beispiel Hiroki Ito vom FC Bayern oder Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt.
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Japan ist noch nie weiter gekommen als bis ins Achtelfinale. Bei dieser WM könnte es klappen.
"Auf geht's, ihr Blauen!" So feuern die Fans der Fußballer aus Frankreich ihre Mannschaft an. Auf Französisch: "Allez les bleus!" Das klingt ungefähr so: allee le blöö. Das Team trägt häufig knallblaue Trikots.
Was macht die Mannschaft besonders?
Frankreichs Verteidigung war in den vergangenen Jahren auffallend gut. In manchen Spielen fanden die Fans sogar: Das Team spielt zu defensiv. Dabei hat es so tolle Stürmer. Die schießen auch regelmäßig Tore. In der Qualifikation für die WM waren es 16 in 6 Spielen und damit genauso viele wie Deutschland.
Wer ist der Star?
Guckt man sich die Offensive an, wird einem als Gegner schwindelig: Superstar Kylian Mbappé, der aktuelle Welt-Fußballer Ousmane Dembélé und dazu noch Michael Olise vom FC Bayern. Über ihn sagte der Bayern-Trainer gerade: "Er wird eines Tages sicher einer der Besten der Welt sein."
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Fachleute denken: weit. Frankreich ist bislang zweimal Weltmeister geworden und liegt in der Weltrangliste auf Platz eins.
Bei den Himmelblau-Weißen könnte man an eine Fußballmannschaft aus Bayern denken. Doch so nennt man die Kicker aus dem südamerikanischen Land Argentinien. Auf Spanisch heißt das Team Albiceleste.
Was macht die Mannschaft besonders?
Fußball ist in Argentinien der beliebteste Sport. Viele Profis haben früh angefangen zu spielen. Wer als Fußballer Karriere machen will, muss technisch richtig gut sein. In der Nationalmannschaft kicken junge Spieler mit erfahrenen Kollegen zusammen. Die Fans feuern ihr Team extrem stark an.
Wer ist der Star?
Argentinien hat einen Super-Superstar: Lionel Messi. Manche Leute finden, er ist der beste Fußballer aller Zeiten. Ein Mitspieler sagt: "Obwohl ich schon oft mit ihm zusammen gespielt habe, verstehe ich noch nicht, wie er das macht. Er kann einfach kein normaler Mensch sein."
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Die argentinische Mannschaft ist amtierender Weltmeister und bei diesem Turnier einer der Favoriten.
Hier kommt die rote Furie! So wird die Fußballmannschaft aus Spanien genannt. Denn das Team spielt meist in knallroten Trikots. Andere Mannschaften fürchten sich vor ihm wie vor einer Furie, einer Rachegöttin. Manche Leute nennen das Team auch einfach nur: die Roten.
Was macht die Mannschaft besonders?
Viele Spieler können toll mit dem Ball umgehen. Im Angriff sind die Fußballer wahnsinnig schnell und haben super Ideen. Das macht es für den Gegner schwer hinterherzukommen. Auch die Kicker im Mittelfeld und der Abwehr sind sehr gut.
Wer ist der Star?
Das Team hat mehrere Stars. Am bekanntesten ist Lamine Yamal. Mit 18 Jahren gilt er schon als Superstar. Sein deutscher Trainer beim Verein FC Barcelona sagt: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein Genie."
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Vor zwei Jahren wurde Spanien Europameister. Das Team ist in Topform. Fans und Fachleute trauen ihm den Sieg bei der WM zu.
Diese Fußballer sind gefährlich. Zumindest klingt der Spitzname der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft so: Atlas-Löwen. Atlas ist der Name eines Gebirges, das das Land Marokko durchzieht.
Was macht die Mannschaft besonders?
Die marokkanischen Fußballer spielen mit einer klasse organisierten Abwehr. Bei der letzten WM sind sie ins Halbfinale gekommen und hatten in den Spielen davor nur ein Gegentor kassiert. Aus ihrer starken Defensive heraus starten die Kicker schnelle Gegenangriffe.
Wer ist der Star?
Der bei uns bekannteste Spieler ist Achraf Hakimi. Er spielt für den französischen Top-Verein Paris Saint-Germain. Fachleute finden: Er ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Achraf Hakimi spielt also auf einer Position in der Abwehr. Gleichzeitig ist er im Angriff gefährlich. Der Verteidiger ist nämlich schnell mit dem Ball vorne. Er kann super dribbeln, flanken und passen.
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Bei der letzten WM hat Marokko das Halbfinale erreicht. Experten trauen dem Team zu, wieder ähnlich weit zu kommen.
Drei blaue Löwen auf weißen Trikots, daran erkennt man Englands Fußballspieler. Die "Three Lions" sollen an das Nationalwappen des Landes erinnern.
Was macht die Mannschaft besonders?
Fußball kommt ursprünglich aus England. Umso höher sind die Erwartungen der Fans. Bisher schaffte es das Team aber nur einmal den Weltmeistertitel zu holen, und zwar vor 60 Jahren. In der Qualifikationsphase zur WM überzeugten die Löwen aber. Sie gewannen alle acht Spiele.
Wer ist der Star?
England hat zwei Superstars. Jude Bellingham gilt als einer der weltbesten Spieler im Mittelfeld. Doch er ist nicht alleine. Der Kapitän der Mannschaft Harry Kane zählte zuletzt zu den besten Torschützen Europas, in der Bundesliga spielt er für die Bayern. "Es ist unfassbar, wie er rackert, nach hinten arbeitet und Lösungen im Angriff findet", sagt Englands Trainer über ihn.
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Ziel der Mannschaft ist, endlich den Pokal nach Hause bringen. Experten rechnen ihnen diesmal gute Chancen aus. England gilt als einer der Favoriten.
Drei Farben hat die Flagge von Ecuador: Gold, Blau und Rot. Die Fußball-Nationalmannschaft wird deshalb einfach die Dreifarbige genannt, auf Spanisch kurz: La Tri.
Was macht die Mannschaft besonders?
Habt ihr beim Fußball schon mal den Ausdruck "Beton anrühren" gehört? Das bedeutet, dass ein Team sehr aufs Verteidigen setzt und wenig riskiert. Ein bisschen trifft das auf die Fußballer aus Ecuador zu. Sie sind bekannt dafür, defensiv stark zu sein. Das können sie im WM-Gruppenspiel gegen Deutschland beweisen.
Wer ist der Star?
Moises Caicedo spielt für den englischen Verein FC Chelsea. Der zahlte angeblich 100 Millionen Euro Ablöse für ihn. Moises Caicedo ist in Ecuador mit neun Geschwistern aufgewachsen. In seinem Heimatort setzt er sich für Kinder und Jugendliche ein.
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Bei der letzten WM ist Ecuador in der Gruppen-Phase ausgeschieden. Schafft die Mannschaft es, torgefährlicher zu sein, könnte sie diesmal weiterkommen.
Achtung, Verwechslungsgefahr! Die Fußballer des Landes Mexiko werden auch die Dreifarbigen genannt. Genau wie Ecuador!
Was macht die Mannschaft besonders?
Mexiko ist eines der Gastgeberländer der WM. Die Erwartungen der Fans sind deshalb hoch. Von denen werden superviele die Mannschaft in den Stadien anfeuern. Die mexikanischen Fußballer eröffnen das Turnier mit dem Spiel gegen Südafrika. Mexiko ist der Favorit auf den Gruppensieg.
Wer ist der Star?
Gilberto Mora ist erst 17 Jahre alt, aber schon seit ungefähr zwei Jahren Profi. Er spielt für einen Verein in seinem Heimatland. Experten loben seine taktischen Fähigkeiten. Der Fußballer ahnt oft, was als Nächstes passiert. Das ist wichtig, um zum richtigen Zeitpunkt zu passen oder zu laufen.
Wie weit kommt das Team bei der WM?
Gilberto Mora sagt: "Ich glaube, dass wir Favoriten auf den Weltmeistertitel sind, insbesondere, weil wir zu Hause spielen." Fachleute sehen das wohl nicht ganz so.
XXL-WM: Mehr Teams, mehr Stress?
Diesen Text hat die dpa geschrieben.
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