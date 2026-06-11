Hier kommt die rote Furie! So wird die Fußballmannschaft aus Spanien genannt. Denn das Team spielt meist in knallroten Trikots. Andere Mannschaften fürchten sich vor ihm wie vor einer Furie, einer Rachegöttin. Manche Leute nennen das Team auch einfach nur: die Roten.



Was macht die Mannschaft besonders?



Viele Spieler können toll mit dem Ball umgehen. Im Angriff sind die Fußballer wahnsinnig schnell und haben super Ideen. Das macht es für den Gegner schwer hinterherzukommen. Auch die Kicker im Mittelfeld und der Abwehr sind sehr gut.



Wer ist der Star?



Das Team hat mehrere Stars. Am bekanntesten ist Lamine Yamal. Mit 18 Jahren gilt er schon als Superstar. Sein deutscher Trainer beim Verein FC Barcelona sagt: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein Genie."



Wie weit kommt das Team bei der WM?



Vor zwei Jahren wurde Spanien Europameister. Das Team ist in Topform. Fans und Fachleute trauen ihm den Sieg bei der WM zu.