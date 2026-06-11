  3. Suche

Auf diese Teams solltet ihr bei der WM besonders achten

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Riesen-WM:Auf diese Teams solltet ihr besonders achten

An dieser WM nehmen so viele Mannschaften teil wie noch nie: nämlich 48. Wir stellen euch einige davon vor und zeigen, was an ihnen besonders ist.

Auf diese Teams solltet ihr bei der WM besonders achten

Die Mannschaft von Japan, Ecuador und Frankreich haben alle blaue Trikots.

Quelle: IMAGO / ANP | IMAGO / AFLOSPORT | dpa | Christophe Ena

Deutsche Nationalmannschaft: Diese Spieler sind dabei

XXL-WM: Mehr Teams, mehr Stress?

XXL WM: Pro und Contra

48 statt 32 Teams: Wir checken die Vor- und Nachteile der Riesen-WM.

13.06.2026 | 1:55 min

Diesen Text hat die dpa geschrieben.

Über dieses Thema hat logo! im Video "XXL-WM: Mehr Teams, mehr Stress?" berichtet.
  1. logo!-Kinderreporterin Daliah steht mit Julian Nagelsmann in einer Sporthalle mit grünem Kunstrasen.

    logo!:Dahlia trifft Julian Nagelsmann

    Video2:50
  2. Julian Nagelsmann mit Schatten von Spielern und Fragezeichen
    Bilderserie

    logo!:WM-Kader: Neuer ist dabei!

  3. Fußball WM 2026 - Was ist neu?

    logo!:Was ist neu?

  4. Fragen und Antworten zur WM

    logo!:Fußball-WM 2026: Das müsst ihr wissen!

  5. Jubelnde Fans als Silhouette in einem Fußballstadion, daneben ein Kalender, eine Uhr und drei Fußbälle

    logo!:Fußball-WM: Wer spielt wann?

  6. Die Nationalmannschaft rund um Joachim Löw feier ihren Weltmeistertitel.

    logo!:Die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft