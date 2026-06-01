Fußball-WM 2026: Was ist neu?

L luckyluck

Ich wäre mit dem Viertelfinale also in den top 8 schon zufrieden da ich in unserer Mannschaft noch nicht die nötigen Mittel für den Titel sehe und Frankreich spanien oder Argentinien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Viertelfinale warten werden. Aber ich bin trotzdem für Überraschungen zu haben