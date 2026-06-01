Fußball-WM 2026: Was ist neu?

So eine Weltmeisterschaft gab es noch nie: mehr Spiele, neue Teams und jede Menge Rekorde! 🏆 Klickt euch durch die Galerie und erfahrt, was euch bei der WM 2026 erwartet.
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Beta
Was glaubst du, wie weit Deutschland kommt? 🤔37 Beiträge
Was denkst du dazu?
L
luckyluck
Ich wäre mit dem Viertelfinale also in den top 8 schon zufrieden da ich in unserer Mannschaft noch nicht die nötigen Mittel für den Titel sehe und Frankreich spanien oder Argentinien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Viertelfinale warten werden. Aber ich bin trotzdem für Überraschungen zu haben
Beta
Was glaubst du, wie weit Deutschland kommt? 🤔37 Beiträge
L
luckyluck
Ich wäre mit dem Viertelfinale also in den top 8 schon zufrieden da ich in unserer Mannschaft noch nicht die nötigen Mittel für den Titel sehe und Frankreich spanien oder Argentinien mit hoher Wahrscheinlichkeit im Viertelfinale warten werden. Aber ich bin trotzdem für Überraschungen zu haben