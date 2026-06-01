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Fußball-WM 2026: Was ist neu?

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Fußball-WM 2026:Was ist neu?

So eine Weltmeisterschaft gab es noch nie: mehr Spiele, neue Teams und jede Menge Rekorde! 🏆 Klickt euch durch die Galerie und erfahrt, was euch bei der WM 2026 erwartet.

Die drei Maskottchen der WM 2026 in Stadion
Übersicht der teilnehmenden Länder bei der Fußball WM der Männer.
Feiernde Fans von Curacao bejubeln im November den ersten Einzug zur Endrunde der Fußball-WM.
Das WM Stadion "BC Place Stadium" in Vancouver
BTS, Madonna und Shakira, die drei Acts für die Halbzeit-Show bei der WM 2026.
Das neue Heimtrikot beim Spiel gegen die Slowakei
Das neue Auswärtstrikto der Nationalmannschaft beim Testspiel gegen die Schweiz

Drei Gastgeber 🗺️

Zum ersten Mal findet eine WM in drei verschiedenen Ländern statt. Deswegen gibt es auch drei Maskottchen: Maple (Elch, Kanada), Zayu (Jaguar, Mexiko) und Clutch (Weißkopfseeadler, USA).

Quelle: Witters | AlfredoLopez

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