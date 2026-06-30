Fußball-WM: Deutschland ist raus!

Aus der Traum! 😢 Die deutsche Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale der Fußball-WM ausgeschieden. Aber: Vor dem Spiel habt ihr über einen Spitznamen abgestimmt. Welcher hat gewonnen?

Deniz Undav ist nach dem WM-Aus für Deutschland enttäuscht. Quelle: imago1079007902

Deutschland hat 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay verloren. Ihr habt das Spiel verpasst? Wir haben die wichtigsten Momente für euch zusammengefasst:

Am Montag hat Deutschland gegen Paraguay bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale gespielt. 30.06.2026 | 1:36 min

💪 Gewinner-Spitzname des DFB-Teams

Vor dem Spiel hatten wir euch gefragt, welchen Spitznamen das DFB-Team bekommen soll. Gewonnen hat: "Die Adler"! 🦅 Beliebt waren auch "Die Kartoffelis", "German Giants" und "Fußballgeparden".

Besonders cool: ZDF‑Kommentator Oliver Schmidt hat während des Spiels euren Favoriten als Spitznamen genannt – und auch seinen eigenen verraten. Spoiler: Er hat einen anderen! 👀 Hier geht's zum Clip:

In einer Trinkpause hat Oliver Schmidt euren gewählten Spitznamen erwähnt. 30.06.2026 | 0:22 min

💬 Was sagt ihr zum Spiel?

Seid ihr traurig, dass Deutschland raus ist? Wie bewertet ihr die Entscheidung, dass das zweite Tor von Deutschland nicht gezählt wurde? Tauscht euch hier im Chat aus:

Beta Was sagst du zum Spiel? 104 Beiträge Mach mit! F fcb Ja Safe der war gekauft aber das erste Tor hätte Neuer halten können Beta Was sagst du zum Spiel? 104 Beiträge F fcb Ja Safe der war gekauft aber das erste Tor hätte Neuer halten können Mach mit!