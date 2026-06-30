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Reaktionen & neuer Spitzname:Fußball-WM: Deutschland ist raus!
Aus der Traum! 😢 Die deutsche Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale der Fußball-WM ausgeschieden. Aber: Vor dem Spiel habt ihr über einen Spitznamen abgestimmt. Welcher hat gewonnen?
Deutschland hat 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay verloren. Ihr habt das Spiel verpasst? Wir haben die wichtigsten Momente für euch zusammengefasst:
💪 Gewinner-Spitzname des DFB-Teams
Vor dem Spiel hatten wir euch gefragt, welchen Spitznamen das DFB-Team bekommen soll. Gewonnen hat: "Die Adler"! 🦅 Beliebt waren auch "Die Kartoffelis", "German Giants" und "Fußballgeparden".
Besonders cool: ZDF‑Kommentator Oliver Schmidt hat während des Spiels euren Favoriten als Spitznamen genannt – und auch seinen eigenen verraten. Spoiler: Er hat einen anderen! 👀 Hier geht's zum Clip:
💬 Was sagt ihr zum Spiel?
Seid ihr traurig, dass Deutschland raus ist? Wie bewertet ihr die Entscheidung, dass das zweite Tor von Deutschland nicht gezählt wurde? Tauscht euch hier im Chat aus: