logo!: Eichhörnchen-Foto gewinnt den Comedy Wildlife Award

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Tierisch gut: Die witzigsten Tierfotos 2024

Was haben eine Gottesanbeterin in Partylaune, ein Seeelefant, der lacht, und eine Seerobbe, die sich nicht mehr beruhigen kann, gemeinsam? Sie wurden alle beim "Comedy Wildlife Photography Award" nominiert – einem Wettbewerb, bei dem die witzigsten Tierfotos ausgezeichnet werden. Das Gewinnerfoto zeigt ein rotes Eichhörnchen. Es sieht aus, als würde es im Baum feststecken, aber in Wirklichkeit springt es gerade in ein Versteck. Der Fotograf Milko Marchetti sagt, dass er jedes Mal lachen muss, wenn er es sieht.

Eichhörnchen steckt in Baum fest

Ähm ... kann mal jemand dem Eichhörnchen helfen?

Quelle: Milko Marchetti / Nikon Comedy Wildlife

Weitere lustige Tierfotos des Comedy Wildlife Awards:

Comedy Wildlife Seerobbe
Zwei Baby-Bären halten sich an der Mutter fest
Comedy Wildlife Nilpferd
Gottesanbeterin
Gepard "versteckt" sich hinter einem Baum
Zwei Eulen schnäbeln und eine dritte sitzt daneben
Seeeelefant schaut in die Kamera

Achtung - Lachanfall garantiert!

Jedes Jahr werden die lustigsten Tierfotos in einem Wettbewerb gekürt! Wir zeigen euch hier einige Fotos, die es ins Finale geschafft haben.

Quelle: Ingo Hamann / Nikon Comedy Wildlife