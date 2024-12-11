logo!: Eichhörnchen-Foto gewinnt den Comedy Wildlife Award

Was haben eine Gottesanbeterin in Partylaune, ein Seeelefant, der lacht, und eine Seerobbe, die sich nicht mehr beruhigen kann, gemeinsam? Sie wurden alle beim "Comedy Wildlife Photography Award" nominiert – einem Wettbewerb, bei dem die witzigsten Tierfotos ausgezeichnet werden. Das Gewinnerfoto zeigt ein rotes Eichhörnchen. Es sieht aus, als würde es im Baum feststecken, aber in Wirklichkeit springt es gerade in ein Versteck. Der Fotograf Milko Marchetti sagt, dass er jedes Mal lachen muss, wenn er es sieht.