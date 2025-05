Körper & Gesundheit: Die Krankheit Demenz

Demenzkranke leiden oft an Gedächtnisverlust. Sie können sich also an viele Dinge nicht erinnern oder sich diese gar nicht erst merken. Das können Termine und Verabredungen sein, im späteren Verlauf der Krankheit aber auch noch bedeutendere Dinge. So fällt es Demenzkranken dann oft schwer, fehlerfrei zu sprechen und Bewegungen richtig auszuführen.