logo!: Der Bundeskanzler/Die Bundeskanzlerin

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier Der Bundeskanzler ist der Chef der Regierung von Deutschland.

Zusammen mit seinen Ministerinnen und Ministern regiert er Deutschland.

Er wird nicht von allen Deutschen gewählt, sondern von Politikern im Bundestag.



Nach der Bundestagswahl 2024 wurde Friedrich Merz (von der Partei CDU) zum Bundeskanzler gewählt. Davor war Olaf Scholz (von der SPD) Bundeskanzler. Und Davor war viiiiele Jahre lang Angela Merkel von der Partei CDU die Bundeskanzlerin - ganze 16 Jahre lang! Doch was macht man in diesem besonderen Job eigentlich genau?

Der Kanzler hat das Sagen

Der Bundeskanzler ist der Chef der Bundesregierung. Zur Bundesregierung gehören Bundesministerinnen und Bundesminister, die zusammen mit dem Kanzler oder der Kanzlerin regieren. Allerdings: Wenn es zwischen Bundesminister oder eine Bundesministerin Streit zu einem Thema gibt, muss am Ende der Kanzler oder die Kanzlerin vermitteln. Denn der Kanzler trägt die meiste Verantwortung dafür, wie Deutschland regiert wird. Das Kanzlerbüro ist im Bundeskanzleramt in Berlin.

Das Bundeskanzleramt: Hier arbeitet der Kanzler oder die Kanzlerin. Quelle: imago

Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin werden nicht direkt von den Menschen in Deutschland gewählt, sondern von den Abgeordneten im Bundestag. Nach einer Bundestagswahl schlägt der Bundespräsident dann einen Politiker oder eine Politikerin für das Bundeskanzleramt vor.

Für vier Jahre gewählt