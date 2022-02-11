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Staatsoberhaupt von Deutschland: Der Bundespräsident

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Staatsoberhaupt von Deutschland:Der Bundespräsident

Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt von Deutschland. Was heißt das? Was sind seine Aufgaben? Und gab es mal eine Bundespräsidentin?

Bundespräsident Steinmeier

Aktuell ist Frank-Walter Steinmeier der Bundespräsident von Deutschland.

Quelle: IMAGO / Bernd Elmenthaler

Eine sehr wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten ist das Repräsentieren. Repräsentieren ist ein anderes Wort für vertreten. Der Bundespräsident vertritt also Deutschland bei wichtigen Veranstaltungen bei uns und im Ausland.

Welche Aufgaben der Bundespräsident auch noch hat, erfahrt ihr hier:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident Joachim Gauck
Bundespräsident Christian Wulff
Bundespräsident
Bundespräsident Johannes Rau
Bundespräsident Roman Herzog
Bundespräsident
Bundespräsident
Bundespräsident Walter Scheel
Bundespräsident
Bundespräsident Heinrich Lübke
Bundespräsident Theodor Heuss

Frank-Walter Steinmeier

Er wurde am 12. Februar 2017 zum zwölften Bundespräsidenten von Deutschland gewählt.

Quelle: dpa

Steckbrief
:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

logo! stellt euch den Bundespräsidenten vor. Bereits als Schüler interessierte sich Frank-Walter Steinmeier für Politik und wollte diese mitgestalten.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier