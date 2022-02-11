Der Bundespräsident hat noch andere wichtige Dinge zu tun. Im Namen der Bundesregierung unterschreibt er Verträge mit anderen Staaten. In so einem Vertrag vereinbaren Länder bestimmte Dinge miteinander. Mit seiner Unterschrift gibt der Bundespräsident das Versprechen, dass Deutschland sich an diese Verträge halten wird.



Der Bundespräsident hat auch die Aufgabe, Gesetze zu prüfen. Wenn die Politikerinnen und Politiker ein neues Gesetz beschlossen haben, wird es dem Bundespräsidenten vorgelegt. Er muss es gründlich lesen und prüfen. Wenn er denkt, dass bei dem Gesetz alles richtig gemacht wurde, unterschreibt er. Und erst dann, also nachdem er unterschrieben hat, ist es auch gültig.