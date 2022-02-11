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Staatsoberhaupt von Deutschland:Der Bundespräsident
Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt von Deutschland. Was heißt das? Was sind seine Aufgaben? Und gab es mal eine Bundespräsidentin?
Eine sehr wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten ist das Repräsentieren. Repräsentieren ist ein anderes Wort für vertreten. Der Bundespräsident vertritt also Deutschland bei wichtigen Veranstaltungen bei uns und im Ausland.
Welche Aufgaben der Bundespräsident auch noch hat, erfahrt ihr hier:
logo! stellt euch den Bundespräsidenten vor. Bereits als Schüler interessierte sich Frank-Walter Steinmeier für Politik und wollte diese mitgestalten.