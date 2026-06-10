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Steckbrief: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

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Steckbrief:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

logo! stellt euch den Bundespräsidenten vor. Bereits als Schüler interessierte sich Frank-Walter Steinmeier für Politik und wollte diese mitgestalten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Wer ist der deutsche Bundespräsident? Und was machte er davor?

Quelle: IMAGO / Bernd Elmenthaler/ ZDF

Frank-Walter Steinmeier wurde am 5. Januar 1956 in Detmold in Nordrhein-Westfalen geboren. Als Schüler spielte Frank-Walter Steinmeier gerne Fußball. Zwei Jahre nach seinem Abitur begann er Rechtswissenschaft zu studieren. In seinem Studium beschäftigte er sich also viel mit Gesetzen. Später studierte er zusätzlich noch Politikwissenschaft. Jetzt lebt er mit seiner Frau Elke in Berlin. Sie haben eine erwachsene Tochter.

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