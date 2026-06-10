Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

... interessierte sich Frank-Walter Steinmeier für Politik und wollte diese mitgestalten. Deshalb trat er den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, bei. Auch als Student engagierte sich Steinmeier politisch. Er schrieb zum Beispiel für eine politische Zeitung. Seit mehr als 40 Jahren ist Frank-Walter Steinmeier bereits Mitglied der SPD.



Steinmeier hat in den vergangenen Jahren viele verschiedene politische Ämter gehabt. Zum Beispiel war er von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramts. Zusammen mit Gerhard Schröder, dem damaligen Bundeskanzler, organisierte er sechs Jahre die Arbeit der anderen Minister und Ministerinnen. Von 2007 bis 2009 war Steinmeier Vizekanzler, also Stellvertreter von Angela Merkel.