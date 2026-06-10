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Steckbrief:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
logo! stellt euch den Bundespräsidenten vor. Bereits als Schüler interessierte sich Frank-Walter Steinmeier für Politik und wollte diese mitgestalten.
Frank-Walter Steinmeier wurde am 5. Januar 1956 in Detmold in Nordrhein-Westfalen geboren. Als Schüler spielte Frank-Walter Steinmeier gerne Fußball. Zwei Jahre nach seinem Abitur begann er Rechtswissenschaft zu studieren. In seinem Studium beschäftigte er sich also viel mit Gesetzen. Später studierte er zusätzlich noch Politikwissenschaft. Jetzt lebt er mit seiner Frau Elke in Berlin. Sie haben eine erwachsene Tochter.
Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt von Deutschland. Was heißt das? Was sind seine Aufgaben? Und gab es mal eine Bundespräsidentin?
logo! hat in der Sendung am 10.06.2026 darüber berichtet.