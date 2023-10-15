logo!: Die Palästinensischen Gebiete - Was damit gemeint ist

Für Palästinenser nicht. Viele Palästinenser und Palästinenserinnen leben in den sogenannten Palästinensischen Gebieten: Das sind der Gazastreifen und das Westjordanland, das auch Westbank genannt wird. Nach den Regeln des Ostjerusalem dazu. Ein eigener Staat wie zum Beispiel Deutschland sind die Gebiete nicht. Deutsche leben in Deutschland, Italiener in Italien, Schweizer in der Schweiz: Für die meisten Menschen ist es ganz normal, in einem eigenen Staat leben zu können.Viele Palästinenser und Palästinenserinnen leben in den sogenannten Palästinensischen Gebieten: Das sind derund das, das auch Westbank genannt wird. Nach den Regeln des Völkerrechts gehört auchdazu. Ein eigener Staat wie zum Beispiel Deutschland sind die Gebiete nicht.

Hier seht ihr, wo die Palästinensischen Gebiete liegen. Quelle: ZDF

Muslime, gehören also der Religion keinen eigenen Staat haben, hat mit der Die allermeisten Menschen, die im Gazastreifen und im Westjordanland leben, sind, gehören also der Religion Islam an. Dass die Palästinenserhaben, hat mit der Geschichte Israels zu tun.

logo! : Wie Israel entstanden ist Die Geschichte des Nahen Ostens.

Wie es zur Besetzung durch Israel kam

Um den Gazastreifen, das Westjordanland und Jerusalem gab es zwischen Palästinensern und Israelis immer wieder heftige Kämpfe. So auch im Jahr 1967. Da fühlte Israel sich durch Konflikte mit Nachbarstaaten bedroht und fürchtete, von diesen angegriffen zu werden. Um einem Angriff zuvorzukommen, fing Israel selbst einen Krieg an. Dabei besetzten israelische Soldaten das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem.

So ist die Lage in den palästinensischen Gebieten

Westjordanland noch immer von Israelis besetzt. Ostjerusalem hat Israel sogar zu seinem Gebiet erklärt. Das verstößt allerdings h israelische Siedlungen im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die israelischen Siedler bauen dort Häuser und Dörfer, obwohl viele Länder sagen: Das ist nicht erlaubt. Immer wieder kommt es zu Streit und Gewalt. Dasnoch immer von Israelis besetzt.hat Israel sogar zu seinem Gebiet erklärt. Das verstößt allerdings gegen das Völkerrecht und wird von anderen Ländern so nicht anerkannt. Ein großer Streitpunkt sind aucim Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die israelischen Siedler bauen dort Häuser und Dörfer, obwohl viele Länder sagen: Das ist nicht erlaubt. Immer wieder kommt es zu Streit und Gewalt.

Israelische Soldaten stehen Wache und überprüfen die Einreise nach Ost-Jerusalem. Quelle: dpa/Mahmoud Illean

Was die Zwei-Staaten-Lösung ist

ein eigener Staat werden. Dann würde die Region in zwei Staaten aufgeteilt werden: in Israel und einen Palästinensischen Staat. Deshalb wird oft auch von der gesprochen. Viele Palästinenser und Palästinenserinnen wollen, dass die Gebiete des Westjordanlandes, Jerusalems und des Gazastreifens zusammenwerden. Dann würde die Region in zwei Staaten aufgeteilt werden: in Israel und einen Palästinensischen Staat. Deshalb wird oft auch von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen.

So sieht die palästinensische Flagge aus. Quelle: Chris Melzer/dpa

Tatsächlich wurde 1988 von palästinensischen Politikern der Staat Palästina ausgerufen. Dieser wurde seitdem von den meisten Ländern weltweit anerkannt - Deutschland und die USA sind nicht darunter. Ein vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen, also dem Zusammenschluss fast aller Länder, ist der Staat nicht. Ob es einen Staat Palästina gibt, ist also umstritten.

Bisher haben einige Politiker und Politikerinnen aus der ganzen Welt den Plan einer Zwei-Staaten-Lösung unterstützt. Sie hatten die Hoffnung, dass Israelis und Palästinenser irgendwann friedlich als Nachbarn zusammenleben können.