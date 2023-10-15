logo!: Die Palästinensischen Gebiete - Was damit gemeint ist

Deutsche leben in Deutschland, Italiener in Italien, Schweizer in der Schweiz: Für die meisten Menschen ist es ganz normal, in einem eigenen Staat leben zu können. Für Palästinenser nicht.
Viele Palästinenser und Palästinenserinnen leben in den sogenannten Palästinensischen Gebieten: Das sind der Gazastreifen
und das Westjordanland
, das auch Westbank genannt wird. Nach den Regeln des Völkerrechts
gehört auch Ostjerusalem
dazu. Ein eigener Staat wie zum Beispiel Deutschland sind die Gebiete nicht.
Hier seht ihr, wo die Palästinensischen Gebiete liegen.
Quelle: ZDF
Die allermeisten Menschen, die im Gazastreifen und im Westjordanland leben, sind Muslime
, gehören also der Religion Islam
an. Dass die Palästinenser keinen eigenen Staat
haben, hat mit der Geschichte Israels
zu tun.
Die Geschichte des Nahen Ostens.
Wie es zur Besetzung durch Israel kam
Um den Gazastreifen, das Westjordanland und Jerusalem gab es zwischen Palästinensern und Israelis immer wieder heftige Kämpfe. So auch im Jahr 1967. Da fühlte Israel sich durch Konflikte mit Nachbarstaaten bedroht und fürchtete, von diesen angegriffen zu werden. Um einem Angriff zuvorzukommen, fing Israel selbst einen Krieg an. Dabei besetzten israelische Soldaten das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem.
So ist die Lage in den palästinensischen Gebieten
Das Westjordanland
noch immer von Israelis besetzt. Ostjerusalem
hat Israel sogar zu seinem Gebiet erklärt. Das verstößt allerdings gegen das Völkerrecht
und wird von anderen Ländern so nicht anerkannt. Ein großer Streitpunkt sind auch israelische Siedlungen
im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die israelischen Siedler bauen dort Häuser und Dörfer, obwohl viele Länder sagen: Das ist nicht erlaubt. Immer wieder kommt es zu Streit und Gewalt.
Israelische Soldaten stehen Wache und überprüfen die Einreise nach Ost-Jerusalem.
Quelle: dpa/Mahmoud Illean
Was die Zwei-Staaten-Lösung ist
Viele Palästinenser und Palästinenserinnen wollen, dass die Gebiete des Westjordanlandes, Jerusalems und des Gazastreifens zusammen ein eigener Staat
werden. Dann würde die Region in zwei Staaten aufgeteilt werden: in Israel und einen Palästinensischen Staat. Deshalb wird oft auch von der Zwei-Staaten-Lösung
gesprochen.
So sieht die palästinensische Flagge aus.
Quelle: Chris Melzer/dpa
Tatsächlich wurde 1988 von palästinensischen Politikern der Staat Palästina ausgerufen. Dieser wurde seitdem von den meisten Ländern weltweit anerkannt - Deutschland und die USA sind nicht darunter. Ein vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen, also dem Zusammenschluss fast aller Länder, ist der Staat nicht. Ob es einen Staat Palästina gibt, ist also umstritten.
Bisher haben einige Politiker und Politikerinnen aus der ganzen Welt den Plan einer Zwei-Staaten-Lösung unterstützt. Sie hatten die Hoffnung, dass Israelis und Palästinenser irgendwann friedlich als Nachbarn zusammenleben können.
