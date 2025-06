logo!-Aufruf: Schick uns deinen Witz für die Wettertiere!

Oh man, was sind das denn für Witze?! Egal ob megawitzig oder nur zum schmunzeln: Wir suchen eure Lieblingswitze!

Darüber freuen sich ganz besonders die logo!-Wettertiere - die sind ja schließlich bekannt für ihre krassen Gags! Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Schreibt uns eure liebsten Witze in die Kommentare. Kleiner Tipp: Die Wettertiere haben nicht viel Zeit, deswegen ist der Witz am besten kurz und knackig.

Mit etwas Glück schafft es euer Witz dann in der nächsten Zeit in die logo!-Sendung.