logo!: 5 überraschende Fakten übers Klo

Ihr sitzt wohl insgesamt bis zu drei Jahre eures Lebens auf der Toilette. Wer hätte gedacht, dass der Klogang so einen großen Teil des Lebens ausmacht? Wie viel Zeit es dann nun wirklich ist, hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob man sich während des Klogangs anderweitig beschäftigt – etwa mit dem Handy oder einem Buch. Übrigens geht man am Tag circa sechs Mal auf die Toilette. Da kommt also schon einiges an Zeit zusammen.