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logo! erklärt: Warum Vögeln Nistplätze fehlen

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logo! erklärt:Warum Vögeln Nistplätze fehlen

Grafik ES Nistplätze

Die Brutzeit geht los! Um die Vogelbabys großzuziehen, braucht es ein neues Nest. Vögel finden oft aber keine guten Vogelwohnungen. Warum ist das so? Und was kann helfen?

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