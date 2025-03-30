logo! - die Kindernachrichten des ZDF
logo! erklärt:Warum Vögeln Nistplätze fehlen
Die Brutzeit geht los! Um die Vogelbabys großzuziehen, braucht es ein neues Nest. Vögel finden oft aber keine guten Vogelwohnungen. Warum ist das so? Und was kann helfen?
Mehr Infos über Vögel
logo!:Wieso Vögel im Winter nicht frierenVideo1:29
logo!:Warum Zugvögel im Süden überwinternVideo1:29
logo!:Warum Vögel zwitschernVideo1:43
logo!:Warum Stromleitungen lebensgefährlich sindVideo1:12
logo!:Die Zugvögel sind losmit Video1:38