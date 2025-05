logo!: Was sind Zugvögel?

verbringen die Wintermonate nicht in Deutschland und Europa, sondern. Man nennt sie Zugvögel . Am. Dieser Tag soll auf den Schutz der Lebensräume dieser besonderen Tiere aufmerksam machen.

Zu den Zugvögeln gehören zum Beispiel Störche, Kraniche und Nachtigallen. Im Winter finden sie hier in Deutschland nicht genug Nahrung . Würmer, Insekten und Schnecken verstecken sich in den tieferen Erdschichten und im gefrorenen Boden finden die Tiere auch keine Pflanzensamen. Deswegen machen sie sich jedes Jahr zur fast gleichen Zeit auf die lange und mühsame Reise, zum Beispiel nach Marokko. Vor der Reise futtern sich die Vögel mit Beeren und Pflanzensamen voll , weil die besonders viel Energie liefern.

Wie die Vögel unterwegs sind

Wenn es doch nur so einfach wäre... Einmal kurz die Flügel ausbreiten und ab in den Süden. So machen es zumindest die Zugvögel. Klickt euch durch die Bildergalerie und erfahrt, welche es gibt!

Beeindruckende Formationen

Andere Vogelarten fliegen in einem großen, eher chaotischen Schwarm mit bis zu tausend Tieren. Sie schützen sich gegenseitig vor Fressfeinden. Sie fliegen nebeneinander und verändern schnell ihre Flugrichtung. So verwirren sie die Angreifer. Manche Vogelarten sind auch alleine unterwegs. Die Art des Reisens ist den unterschiedlichen Zugvögeln angeboren. Sie wissen von Geburt an, wohin sie fliegen und in welcher Formation. In diesem Video könnt ihr euch noch mal genau anschauen, warum Zugvögel in Formation fliegen: