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Ferienprogramm für alle!

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Saarland:Ferienprogramm für alle!

Sommerferien: Kinder, die in den Badesee springen und zelten, Eis, Sonne

Emma, Mila, Remus und Fyona nehmen an einem besonderen Ferienprogramm teil, das sich alle Familien leisten können. Was war euer Sommerferien-Highlight? Schreibt uns!

Was war euer schönstes Ferienerlebnis? Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Oder habt ihr noch Ferien und freut euch auf eine Sache ganz besonders? Schreibt uns unter dem Video euer Sommerferien-Highlight!

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Kommentare

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19 Kommentare
  • Freddy
    Ich bin ein 150 PS - Boot gefahren.
  • Anna-Lena
    Das HeRpSLager der THW-Jugend. Es waren Ortsverbände aus 3 Bundesländern da(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) und die Zusammenkunft von vielen Ortsverbänden ist immer extrem schön. Das Lager entwickelt einfach so seinen eigenen Vibe. Es ist da einfach egal wer du bist und woher du kommst. Du gehörst einfach zum THW und die Leute sind echt mega. Dieses Jahr war die Küchencrew ganz wunderbar die haben einem Morgen oder Abends echt nochmal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich freue mich schon sehr aufs Bundesjugendlager im nächsten Jahr
  • Elisabeth
    Als ich von einem stationären Aufenthalt zurück kam und wieder meine Freiheit und Gesundheit zurückhatte. 
  • Anastasia
    HAB EIF NUR NOCH ZWEI WOCHEN LEUTE 💔 Wie lange habt ihr noch? Antwortet ma dann können wir maybe chatten hahhaha