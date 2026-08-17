Saarland:Ferienprogramm für alle!

Das HeRpSLager der THW-Jugend. Es waren Ortsverbände aus 3 Bundesländern da(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) und die Zusammenkunft von vielen Ortsverbänden ist immer extrem schön. Das Lager entwickelt einfach so seinen eigenen Vibe. Es ist da einfach egal wer du bist und woher du kommst. Du gehörst einfach zum THW und die Leute sind echt mega. Dieses Jahr war die Küchencrew ganz wunderbar die haben einem Morgen oder Abends echt nochmal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich freue mich schon sehr aufs Bundesjugendlager im nächsten Jahr