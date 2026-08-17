logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Saarland:Ferienprogramm für alle!
Emma, Mila, Remus und Fyona nehmen an einem besonderen Ferienprogramm teil, das sich alle Familien leisten können. Was war euer Sommerferien-Highlight? Schreibt uns!
Was war euer schönstes Ferienerlebnis? Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Oder habt ihr noch Ferien und freut euch auf eine Sache ganz besonders? Schreibt uns unter dem Video euer Sommerferien-Highlight!
Mehr zum Thema Sommerferien
logo!:Warum die Sommerferien versetzt startenVideo1:21
logo!:Frühe vs. späte SommerferienVideo1:43
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
19 Kommentare
- Freddy
Ich bin ein 150 PS - Boot gefahren.
- Anna-Lena
Das HeRpSLager der THW-Jugend. Es waren Ortsverbände aus 3 Bundesländern da(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) und die Zusammenkunft von vielen Ortsverbänden ist immer extrem schön. Das Lager entwickelt einfach so seinen eigenen Vibe. Es ist da einfach egal wer du bist und woher du kommst. Du gehörst einfach zum THW und die Leute sind echt mega. Dieses Jahr war die Küchencrew ganz wunderbar die haben einem Morgen oder Abends echt nochmal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich freue mich schon sehr aufs Bundesjugendlager im nächsten Jahr
- Elisabeth
Als ich von einem stationären Aufenthalt zurück kam und wieder meine Freiheit und Gesundheit zurückhatte.
- Anastasia
HAB EIF NUR NOCH ZWEI WOCHEN LEUTE 💔 Wie lange habt ihr noch? Antwortet ma dann können wir maybe chatten hahhaha