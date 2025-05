Das Schulfach Medienkompetenz ist in Finnland Teil eines Plans der Regierung: Sie will möglichst. Denn Finnland liegt direkt neben Russland - und genau aus diesem Land kommen ziemlich viele Fakenews, also Falschnachrichten, mit denen die russische Regierung die Menschen in anderen Ländern gezielt beeinflussen will. Medienkompetenz wird in Finnland schon in der Grundschule unterrichtet und mit Erfolg: Seit Jahren belegt Finnland den ersten Platz von 41 in einer Untersuchung über die Widerstandsfähigkeit gegen Falschinformationen in Europa.