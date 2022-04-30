logo!: Foto des Monats April

Der Plan

Das große Ziel des Artemis-Programms ist die Erkundung des Mars durch den Menschen. Die neuen Erkenntnisse über Raumanzüge, Fahrzeuge und Antriebe will die Nasa dazu nutzen, um die Reise zum Mars vorzubereiten. Außerdem will man herausfinden, wie Menschen sich längere Zeit im Weltraum aufhalten können. Dafür soll auf dem Mond ein Station gebaut werden. Der Mond soll also eine Art Trainingslager und Zwischenstation zum Mars werden - denn wenn es Probleme gibt, dauert eine Reise vom Mond zur Erde nur wenige Tage. Beim Mars wären es Monate.

