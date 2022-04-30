logo!: Foto des Monats April

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Foto des Monats April
Vom Mond aus die Erde betrachten - das war möglich auf der Weltraum-Mission Artemis 2. Ein besonderes Foto von einer besonderen Reise!
logo!-Zuschauerin Laura hat uns dieses Foto geschickt, sie schreibt dazu:
Mondumrundung geglückt
🌍 Das spektakuläre Bild von der Erde ist während der Mond-Mission Artemis 2 entstanden. Die Astronautinnen und Astronauten Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen und Reid Wiseman haben sind mit einer Rakete am 1. April von den USA aus gestartet. Ihr Ziel: den Mond umrunden! Zehn Tage später sind sie wieder erfolgreich auf der Erde gelandet - die Mission ist geglückt. Bei ihrer Mondumrundung legten sie mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Die Mission Artemis 2 ist Teil eines Programms, das Menschen irgendwann mal bis zum Mars bringen soll - das ist der Plan: