logo!: Foto des Monats April

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Foto des Monats April

Vom Mond aus die Erde betrachten - das war möglich auf der Weltraum-Mission Artemis 2. Ein besonderes Foto von einer besonderen Reise!

Artemis 2 Moonshot
Quelle: NASA via AP

logo!-Zuschauerin Laura hat uns dieses Foto geschickt, sie schreibt dazu:

Ich habe mich für das Foto entschieden, weil ich Astronomie einfach sehr faszinierend finde (…) Das ist einfach mal eine ganz andere Perspektive, wunderschön! (…) Außerdem finde ich einfach sehr krass, für was die Menschheit inzwischen im Stande ist. Man kann einfach mit einer Rakete die Atmosphäre der Erde verlassen und trotzdem überleben. Einfach wow. (…)

Laura

Mondumrundung geglückt

🌍 Das spektakuläre Bild von der Erde ist während der Mond-Mission Artemis 2 entstanden. Die Astronautinnen und Astronauten Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen und Reid Wiseman haben sind mit einer Rakete am 1. April von den USA aus gestartet. Ihr Ziel: den Mond umrunden! Zehn Tage später sind sie wieder erfolgreich auf der Erde gelandet - die Mission ist geglückt. Bei ihrer Mondumrundung legten sie mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Die Mission Artemis 2 ist Teil eines Programms, das Menschen irgendwann mal bis zum Mars bringen soll - das ist der Plan:

logo! berichtete in der Sendung am 30.4.2026 über das Thema.