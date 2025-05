logo!: Das hat euch im April beschäftigt - Foto des Monats

Der Schattenwolf ist ein Tier, das bereits vor über 10.000 Jahren ausgestorben ist. In der Serie „Game of Thrones” wurden die Schattenwölfe wieder lebendig. Wenn auch nur auf dem Bildschirm durch Computeranimationen.

Ein amerikanisches Unternehmen hat nun geforscht und getüftelt, um die Schattenwölfe auch in echt wieder zu erschaffen.sind mittlerweile zur Welt gekommen. Das hat geklappt durch Gentechnik . Was es damit auf sich hat, seht ihr hier im Video:

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler streiten jedoch, ob es sich um echte Nachkommen der Schattenwölfe handelt oder nicht. Also doch alles gar nicht so einfach. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht werden dann doch noch ausgestorbene Tiere so richtig wieder zum Leben erweckt. Warum dann nicht auch Urzeit-Krokodile?