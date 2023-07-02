Sieben Tipps für Fotos im Netz

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Viele posten gerne ihre Fotos in Sozialen Medien.

Dort können sehr viele Menschen das Foto sehen.

Deshalb gibt es wichtige Regeln, die ihr beachten solltet.

Im Urlaub am Strand, beim Abendessen im Restaurant, beim Sport oder auf der Geburtstagsfeier der besten Freundin - das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke sind voll mit solchen Fotos. Viele von euch schauen sich solche Bilder gerne an und laden vielleicht sogar selbst welche hoch, um sie mit anderen zu teilen. Aber darf man wirklich jedes Foto hochladen? Und soll die Bilder eigentlich jeder sehen können? Was verraten sie über euch? Und wie geht ihr damit um, wenn andere unerlaubt Fotos von euch posten?

Fest steht: Fotos, die einmal im Internet sind, kann man nur schwer wieder löschen. Die meisten Bilder bleiben dort auf sehr lange Zeit gespeichert. Deswegen sollte man vorher genau überlegen, was man wo im Netz hochlädt. Denn ist ein Bild einmal gepostet, kann es sehr leicht weiter verbreitet werden. Ihr habt am Ende keine Kontrolle mehr darüber, an wen zum Beispiel dieses Foto weitergeschickt wird oder ob es vielleicht sogar verändert wird.

Hier erfahrt ihr, worauf ihr beim Hochladen und Posten von Fotos achten solltet: