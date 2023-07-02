Sieben Tipps für Fotos im Netz

Deshalb gibt es wichtige Regeln, die ihr beachten solltet.
Im Urlaub am Strand, beim Abendessen im Restaurant, beim Sport oder auf der Geburtstagsfeier der besten Freundin - das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke sind voll mit solchen Fotos. Viele von euch schauen sich solche Bilder gerne an und laden vielleicht sogar selbst welche hoch, um sie mit anderen zu teilen. Aber darf man wirklich jedes Foto hochladen? Und soll die Bilder eigentlich jeder sehen können? Was verraten sie über euch? Und wie geht ihr damit um, wenn andere unerlaubt Fotos von euch posten?
Fest steht: Fotos, die einmal im Internet sind, kann man nur schwer wieder löschen. Die meisten Bilder bleiben dort auf sehr lange Zeit gespeichert. Deswegen sollte man vorher genau überlegen, was man wo im Netz hochlädt. Denn ist ein Bild einmal gepostet, kann es sehr leicht weiter verbreitet werden. Ihr habt am Ende keine Kontrolle mehr darüber, an wen zum Beispiel dieses Foto weitergeschickt wird oder ob es vielleicht sogar verändert wird.
Hier erfahrt ihr, worauf ihr beim Hochladen und Posten von Fotos achten solltet:
Private Fotos solltet ihr nur auf privaten Profilen posten. Das Profil auf einem sozialen Netzwerk sollte also so eingestellt sein, dass die Fotos nicht für alle Menschen zu sehen sind, sondern nur für Leute, die ihr auch persönlich kennt.
Postet nur Bilder im Internet, zu denen ihr wirklich steht und die nicht zu persönlich sind. Überlegt euch zum Beispiel vor dem Hochladen: Würde ich dieses Bild auch meiner Familie oder meiner ganzen Klasse zeigen?
Achtet darauf, was die Bilder über euch verraten können. Details im Hintergrund können zum Beispiel euren Wohnort zeigen - etwas das sicher nicht jeder wissen sollte.
Wenn andere mit auf dem Foto sind, musst dudiese Personen um Erlaubnis fragen, ob du das Foto hochladen oder an andere weiterleiten darfst. Wenn diejenigen noch keine 18 Jahre alt sind, müssen die Eltern gefragt werden. Eine Ausnahme gibt es: Wenn du ein Foto mit einer prominenten Person machst, darfst du es auch ohne Nachfragen hochladen. Denn er oder sie ist eine "Person des öffentlichen Lebens".
Genauso sollten eure Eltern übrigens euch um Erlaubnis fragen, bevor sie Fotos von euch posten. Denn wie alle Menschen haben Kinder ein Recht auf Privatsphäre. So steht es auch in den Kinderrechten.
Wenn ihr Fotos von euch auf einem sozialen Netzwerk, zum Beispiel bei Instagram findet, von denen ihr nichts wusstet oder die euch peinlich sind, dann solltet ihr versuchen, diese Fotos löschen zu lassen. Dafür könnt ihr euch direkt an das soziale Netzwerk wenden. Wenn ihr die Person kennt, die das Foto gepostet hat, bittet sie, das Foto zu löschen.
Witzige Tierfotos, wunderschöne Naturaufnahmen oder coole Autos: Solche Fotos aus dem Internet, die jemand anderes gemacht hat, dürft ihr nicht einfach hochladen. Das Foto gehört demjenigen, der es gemacht hat. Ihr müsst also erst herauskriegen, wer der Fotograf oder die Fotografin ist und dann ihn oder sie um Erlaubnis fragen. Das Hochladen und Zeigen des Fotos kann dann sogar Geld kosten.