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Wie "Fridays for Future" entstanden ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Für mehr Klimaschutz:Wie "Fridays for Future" entstanden ist

Angefangen hat alles mit der Schwedin Greta Thunberg und ihrem Schild "Schulstreik für das Klima". Dann wurde "Fridays for Future" zu einer weltweiten Bewegung mit großen Forderungen.

Von einem Mädchen zur weltweiten Bewegung

Greta Thunberg steht mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament.
Klimaaktivistin Greta Thunberg in Davos.
Greta Thunberg mit anderen Jugendlichen bei einer Demonstration in Brüssel
Greta Thunberg in Berlin
Linda spricht mit Jakob Blasel
Greta Thunberg auf der Rennjacht Malizia II
Bundeskanzlerin Merkel unterhält sich im Kanzleramt mit den Klima-Aktivistinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg
Aktivisten der Klimabewegung "Fridays for Future". Archivbild
Greta Thunberg ist mit einem Pferd auf dem Cover eines Magazins zu sehen.
Protestanten und Protestantinnen von Fridays for Future in Lützerath
Der gobale Klimastreik im März 2023
Beim Klimaprotest in Frankfurt hält ein Junge ein Schild hoch: "Die Welt brennt, Hauptsache Geld für die ein Prozent"

Greta Thunberg gründet Fridays for Future

Im August 2018 protestiert Greta Thunberg das erste Mal vor dem schwedischen Parlament. Bald darauf dann jeden Freitag. So entsteht der Name "Fridays for Future“, also "Freitage für die Zukunft“.

Quelle: reuters

Was haben sie erreicht?

"Fridays for Future" hat es geschafft, dass die Klimakrise weltweit viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Für Politikerinnen und Politiker vieler Parteien ist der Klimaschutz seitdem ein wichtigeres Thema geworden.

Isabelle bei Fridays for Future

logo!-Reporterin Isabelle hat sich angeschaut, wie sich die Gruppe in Berlin für die Demo am Freitag vorbereitet.

12.11.2026 | 2:35 min

Trotzdem sind die Klimaschützerinnen und Klimaschützer der Meinung, dass die Politiker und Politikerinnen in Deutschland und auch weltweit noch zu wenig gegen den Klimawandel machen.

4 Forderungen von Fridays for Future

Ist Klimaschutz nicht mehr angesagt?

Vorschaubild Klimademos

Wieso weniger Menschen zu Fridays-for-Future-Demos kommen.

29.09.2025 | 1:43 min
logo! hat am 12.11.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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  2. Fridays for future Berlin

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    Video1:37
  3. Dreigeteiltes Bild. Links sieht man Kinder, die einen Müllbeutel mit Plastikflaschen in den Händen halten. In der Mitte sieht man ein Kind von hinten, das Fahrrad fährt. Rechts hält sich ein Mädcen einen Netzbeutel mit Gemüse und Obst über den Kopf.

    logo!:Umwelt- und klimafreundlich - aber wie?