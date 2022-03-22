Wie "Fridays for Future" entstanden ist

Die Vertreterinnen und Vertreter von "Fridays for Future" fordern: Deutschland soll bis 2035 klimaneutral werden. Klimaneutral bedeutet: Wir dürfen dann nur noch so viele klimaschädliche Gase ausstoßen, wie wieder aus der Luft entfernt werden können. CO₂ wird zum Beispiel von Wäldern aus der Luft aufgenommen.