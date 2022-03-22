Für mehr Klimaschutz:Wie "Fridays for Future" entstanden ist
Angefangen hat alles mit der Schwedin Greta Thunberg und ihrem Schild "Schulstreik für das Klima". Dann wurde "Fridays for Future" zu einer weltweiten Bewegung mit großen Forderungen.
Von einem Mädchen zur weltweiten Bewegung
Was haben sie erreicht?
"Fridays for Future" hat es geschafft, dass die Klimakrise weltweit viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Für Politikerinnen und Politiker vieler Parteien ist der Klimaschutz seitdem ein wichtigeres Thema geworden.
Trotzdem sind die Klimaschützerinnen und Klimaschützer der Meinung, dass die Politiker und Politikerinnen in Deutschland und auch weltweit noch zu wenig gegen den Klimawandel machen.
4 Forderungen von Fridays for Future
Die Vertreterinnen und Vertreter von "Fridays for Future" fordern: Deutschland soll bis 2035 klimaneutral werden. Klimaneutral bedeutet: Wir dürfen dann nur noch so viele klimaschädliche Gase ausstoßen, wie wieder aus der Luft entfernt werden können. CO₂ wird zum Beispiel von Wäldern aus der Luft aufgenommen.
Die Klimabewegung will, dass der Strom in Deutschland bis 2030 nicht mehr durch die Verbrennung von Kohle erzeugt werden soll. Denn so Strom zu gewinnen, erzeugt viel CO2 und das ist schlecht für das Klima.
"Fridays for Future" fordert, dass bis 2035 komplett auf erneuerbare Energie umgestiegen werden soll. Das heißt, Strom und Wärme in Deutschland sollen dann zum Beispiel aus Sonne, Pflanzen oder Wind erzeugt werden.
Sie fordern außerdem, dass der Bahnverkehr verbessert wird und die Regierung mehr Geld für den ÖPNV ausgeben, also für Bus und Bahn und für mehr Fahrradwege.
Ist Klimaschutz nicht mehr angesagt?
logo! hat am 12.11.2026 in der Sendung darüber berichtet.