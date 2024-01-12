Gefrorene Seen und Bäche:Ab aufs Eis! Oder lieber nicht?!
Wer kennt's nicht? Ihr steht vor einem zugefrorenen See, Bach oder Teich und denkt so: "Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann wird ja schon nichts passieren ... " Aber stimmt das?!
Stimmt meistens leider nicht 😒. Wer einfach so aufs Eis läuft, kann sich im schlimmsten Fall sogar in Lebensgefahr bringen!
Was das Eis so gefährlich macht
Nur weil an einer Stelle das Eis schon dick genug ist, heißt das nicht, dass ihr auf dem ganzen See oder Bach sicher laufen könnt. An anderen Stellen ist das Eis vielleicht dünner. Dort kann es schneller brechen. Von außen sieht man das nicht immer.
Besonders heikel ist es, wenn ihr auf einem scheinbar zugefrorenen Bach spaziert. Erstens ist die Eisschicht durch die Strömung oft viel dünner als in ruhigen Gewässern. Zweitens macht es die Strömung noch gefährlicher: Sie könnte euch mitreißen, wenn ihr doch einbrechen solltet.
Selbst ein nur wenige Zentimeter tiefer Bach oder ein flacher Tümpel können gefährlich werden, wenn die Eisschicht bricht: Ihr könntet euch beim überraschenden Sturz zum Beispiel am Fuß verletzen. Kann euch dann keiner zu Hilfe kommen, könnt ihr stark auskühlen – besonders, wenn eure Kleidung nass ist.
Brecht ihr in das eiskalte Wasser ein, ist das für euren Körper ein richtiger Schock. Das hält er nicht lange aus. Ihr braucht also so schnell wie möglich Hilfe. Das heißt aber nicht nur: raus aus dem Wasser. Denn wenn ihr das geschafft habt, seid ihr immer noch durchgefroren und klatschnass. Ihr müsst so schnell wie möglich etwas Trockenes zum Anziehen bekommen und ins Warme. Außerdem sollte ein Arzt checken, wie es euch geht.
Nur dann solltet ihr auf die Eisfläche
Verlasst euch nicht darauf, dass ihr auf das Eis könnt, nur weil ihr dort schon andere Menschen seht. Ihr solltet wirklich nur dann auf zugefrorene Seen, Teiche und Bäche gehen, wenn sie von Fachleuten ausdrücklich dafür freigegeben worden sind. Sie überprüfen, ob das Eis stark genug ist, um einen Menschen zu tragen. Ob ein Gewässer freigegeben ist, könnt ihr zum Beispiel über die Internetseite eurer Stadt oder durch Schilder am Ufer erfahren.
Diesen Text haben Andreas und Simone geschrieben. Er wurde zuerst am 12.1.2024 veröffentlicht.
Über das Thema hat logo! in der Sendung vom 28.12.2025 berichtet.