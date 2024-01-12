Brecht ihr in das eiskalte Wasser ein, ist das für euren Körper ein richtiger Schock. Das hält er nicht lange aus. Ihr braucht also so schnell wie möglich Hilfe. Das heißt aber nicht nur: raus aus dem Wasser. Denn wenn ihr das geschafft habt, seid ihr immer noch durchgefroren und klatschnass. Ihr müsst so schnell wie möglich etwas Trockenes zum Anziehen bekommen und ins Warme. Außerdem sollte ein Arzt checken, wie es euch geht.