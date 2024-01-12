  3. Suche

Eisflächen - Das solltet ihr wissen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Gefrorene Seen und Bäche:Ab aufs Eis! Oder lieber nicht?!

Wer kennt's nicht? Ihr steht vor einem zugefrorenen See, Bach oder Teich und denkt so: "Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann wird ja schon nichts passieren ... " Aber stimmt das?!

Stimmt meistens leider nicht 😒. Wer einfach so aufs Eis läuft, kann sich im schlimmsten Fall sogar in Lebensgefahr bringen!

logo!-Reporterin Teresa schwimmt bei einer Übung mit einem dicken Schutzanzug in einem Eisloch.

Teresa macht gemeinsam mit der Feuerwehr Fulda den Test und zeigt wie gefährlich es auf zugefrorenen Gewässern ist.

17.02.2021 | 2:43 min

Was das Eis so gefährlich macht

Grafik: 3 grafische Kinder in Winterklamotten, daneben von Foto von Kindern, die Schlittschuhlaufen und Fragezeichen

Wann ihr auf die Eisfläche dürft und wann nicht - einfach erklärt!

28.12.2025 | 1:38 min

Nur dann solltet ihr auf die Eisfläche

Verlasst euch nicht darauf, dass ihr auf das Eis könnt, nur weil ihr dort schon andere Menschen seht. Ihr solltet wirklich nur dann auf zugefrorene Seen, Teiche und Bäche gehen, wenn sie von Fachleuten ausdrücklich dafür freigegeben worden sind. Sie überprüfen, ob das Eis stark genug ist, um einen Menschen zu tragen. Ob ein Gewässer freigegeben ist, könnt ihr zum Beispiel über die Internetseite eurer Stadt oder durch Schilder am Ufer erfahren.

Winter in Hannover (Archiv)

Achtet auf solche Verbotsschilder!

Quelle: Peter Steffen/dpa

Diesen Text haben Andreas und Simone geschrieben. Er wurde zuerst am 12.1.2024 veröffentlicht.

Über das Thema hat logo! in der Sendung vom 28.12.2025 berichtet.

Mehr eisige News:

  1. Das Eisfestival in Harbin in China mit bunt beleuchteten Attraktionen und eine Frau, die in einem runden Fenster aus Eis sitzt.

    logo!:Märchenhafte Eiswelt!

    Video0:45
  2. Glätte - Grafik

    logo!:Was bei Glätte hilft

    Video1:21
  3. Gletscher mit Sonne und Temperatur

    logo!:Warum Gletscher wichtig sind

    Video1:49
  4. Teresa mit Eishockeymannschaft

    logo!:Teresa testet … Eishockey!

    Video2:42