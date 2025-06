logo!: Mehr Gewalt an Schulen

Habt ihr schon mal eine Prügelei auf dem Pausenhof mitbekommen - oder im Klassenzimmer? Vielleicht sogar in letzter Zeit? Vor kurzem wurden ungefähr tausend Lehrkräfte in Deutschland befragt, wie oft sich Schülerinnen und Schüler an ihren Schulen gegenseitig verletzen. Das Ergebnis der Umfrage: An Schulen gab es zuletzt mehr Gewalt als im Jahr zuvor.