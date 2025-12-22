  3. Suche

Weihnachtsbaum: Wie Reporter Gianni einen für logo! besorgt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Reporter unterwegs:Gianni fällt einen Weihnachtsbaum

Reporter Gianni steht mit einer blauen Jacke gekleidet zwischen vielen Tannenbäumen auf einem Feld, neben ihn sieht man Christbaumkugeln.

Erste Aufgabe für unseren neuen logo!-Reporter Gianni: Einen Weihnachtsbaum für die Redaktion besorgen. Worauf es dabei ankommt, zeigt er euch.

Steht bei euch schon der Weihnachtsbaum? Und wenn ja, welcher Schmuck darf an eurem Baum auf keinen Fall fehlen?

