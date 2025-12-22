logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Reporter unterwegs:Gianni fällt einen Weihnachtsbaum
Erste Aufgabe für unseren neuen logo!-Reporter Gianni: Einen Weihnachtsbaum für die Redaktion besorgen. Worauf es dabei ankommt, zeigt er euch.
Steht bei euch schon der Weihnachtsbaum? Und wenn ja, welcher Schmuck darf an eurem Baum auf keinen Fall fehlen?
logo!:Warum wir uns Weihnachtsbäume aufstellenVideo1:40
logo!:Augen auf beim ChristbaumkaufVideo1:31
logo!:Weihnachtsbaum - aber in umweltfreundlich?mit Video1:31
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare