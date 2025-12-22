Weihnachtsbaum: Wie Reporter Gianni einen für logo! besorgt

Reporter unterwegs : Gianni fällt einen Weihnachtsbaum 22.12.2025 | 17:04 Erste Aufgabe für unseren neuen logo!-Reporter Gianni: Einen Weihnachtsbaum für die Redaktion besorgen. Worauf es dabei ankommt, zeigt er euch.

Steht bei euch schon der Weihnachtsbaum? Und wenn ja, welcher Schmuck darf an eurem Baum auf keinen Fall fehlen?