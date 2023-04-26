Girls'Day und Boys'Day: Wozu es diese Tage gibt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Jetzt geht's um Berufe!:Wozu es den Girls'Day und den Boys'Day gibt
An diesem Tag dürfen Mädchen und Jungs bestimmte Berufe ausprobieren. Das steckt dahinter. Welchen Beruf würdet ihr gerne machen? Schreibt es uns!
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
Habt ihr am Girls'Day oder Boys'Day teilgenommen? Und überhaupt: Welche Berufe findet ihr spannend? Schreibt’s uns in die Kommentare ⬇️
logo!:Berühmte Wissenschaftlerinnen - einfach erklärtVideo1:45
logo!:5 abgefahrene Berufe
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare