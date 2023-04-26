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Girls'Day und Boys'Day: Wozu es diese Tage gibt

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Jetzt geht's um Berufe!:Wozu es den Girls'Day und den Boys'Day gibt

An diesem Tag dürfen Mädchen und Jungs bestimmte Berufe ausprobieren. Das steckt dahinter. Welchen Beruf würdet ihr gerne machen? Schreibt es uns!

Mädchen und Junge denken über ihren späteren Traumberuf nach.
Girls'Day im Teutolab.
Boys'Day Deutsche Oper.
Boys'Day Deutsche Oper.
Boys'Day FEZ

Es gibt soooo viele Berufe! 🤯

Und bei manchen Berufen haben viele das Gefühl: "Das ist eher ein Job für Jungs" oder "für Mädchen". Plot Twist: Das ist Quatsch. Ihr könnt machen, worauf ihr Lust habt! Darum gibt es den Girls’Day und Boys’Day!

Quelle: IMAGO / YAY Images

➡️ Mehr darüber erfahrt ihr, wenn ihr auf die Wörter "Girls'Day" und "Boys'Day" klickt.

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

Habt ihr am Girls'Day oder Boys'Day teilgenommen? Und überhaupt: Welche Berufe findet ihr spannend? Schreibt’s uns in die Kommentare ⬇️

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