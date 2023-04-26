Girls'Day und Boys'Day: Wozu es diese Tage gibt

Es gibt soooo viele Berufe! 🤯

Und bei manchen Berufen haben viele das Gefühl: "Das ist eher ein Job für Jungs" oder "für Mädchen". Plot Twist: Das ist Quatsch. Ihr könnt machen, worauf ihr Lust habt! Darum gibt es den Girls’Day und Boys’Day!

Quelle: IMAGO / YAY Images