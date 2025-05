In den Bergen lösen sich immer wieder mal Steine oder kleinere Felsen. Das kann mit starkem Regen zu tun haben oder auch mit hohen Temperaturen. Auch Menschen können manchmal Lawinen ins Rollen bringen. Wenn große Massen abrutschen, sprechen Fachleute von einem Bergsturz. So war es auch dieses Mal in den Alpen. Das Geröll rutschte in den vergangenen Tagen auf einen Gletscher und brachte auch diesen in Bewegung.