Was in Hiroshima geschehen ist

Geschichte zum Nachlesen:

Wieso überall in der Welt Menschen die Namen Hiroshima und Nagasaki kennen

Die meisten Kinder in der Stadt Kokura in Japan wissen, wie das Wetter vor 80 Jahren war: Es war neblig am 9. August 1945. Das hat die Geschichte für immer verändert. Denn ohne Nebel hätte ein Flugzeug eine Atombombe auf die Stadt abgeworfen. Doch die Sicht für die Piloten war zu schlecht. Stattdessen flogen sie Nagasaki an. "Bis heute ist Kokura in Japan ein Symbol dafür, wie eng Glück und Unglück beieinander liegen können", erzählt Takuma Melber. Er ist Experte für die Geschichte Japans. Wegen des Unglücks kennen zugleich überall in der Welt Menschen die Namen Nagasaki und Hiroshima.