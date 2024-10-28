logo!: Wann Igel Hilfe brauchen

Wenn es zur Dämmerung im Laub raschelt, könnten sie dahinterstecken: die Igel. Die stacheligen Wildtiere sind in ganz Deutschland verbreitet. Besonders im Herbst sind sie aktiv. Dann müssen sie sich ordentlich Speck für den Winterschlaf anfuttern. Wenn man einen Igel im Garten sieht, lässt man ihn am besten in Ruhe und beobachtet ihn nur. Doch manchmal brauchen die kleinen Stacheltiere auch Hilfe.

Manche Igel brauchen unsere Hilfe - vor allem, wenn sie zu dünn sind. Quelle: Imago/Funke Foto Services

So erkennt man, wenn der Igel Hilfe braucht

Ein gesunder Igel hat etwa die Form einer Birne: vorn schmal, hinten dick. Ist der Körper eher wurstförmig, ist der Igel zu mager. Auch eine Falte im Genick ist ein Zeichen dafür. Sie heißt deswegen auch Hungerfalte.

Außerdem sind Igel meist bei Dunkelheit unterwegs. "Tagaktive Igel sind immer ein Alarmzeichen!", sagt Heike Philipps vom Verein Pro Igel. Das Gleiche gilt, wenn er eindeutig verletzt ist oder sich krank verhält. Dann hustet oder röchelt er vielleicht. Oder er hat kahle Stellen im Stachelkleid.

... und das sollte man dann tun!

Hast du einen hilfsbedürftigen Igel entdeckt, solltest du schnell einem Erwachsenen Bescheid geben, rät Heike Philipps. Gemeinsam könnt ihr ihn dann in eine Box mit Küchenpapier legen. Beim Hochheben der stacheligen Tiere gilt: "Handschuhe anziehen und den Igel wie einen Bagger greifen." So kann man ihn erst einmal ins Warme bringen und mit Futter und Wasser versorgen. Wenn mehr Hilfe nötig ist oder es sich um einen Notfall handelt, könne man die Fachleute einer Igel-Pflegestelle kontaktieren, sagt Frau Philipps.

Ist der Igel nur etwas mager, kann man ihn auch im eigenen Garten füttern. "Gerade jetzt ist es sinnvoll, Igeln mit einer Futterstelle zu helfen", sagt Heike Philipps. Hochwertiges Katzendosenfutter oder Rührei könne man den Igeln zum Beispiel anbieten.