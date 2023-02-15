Was "invasive Arten" sind

Jeden Tag werden Tausende Tier- und Pflanzenarten unfreiwillig mitgeschleppt: Sie sitzen zum Beispiel unbemerkt in Kisten mit Waren, die mit Schiffen und Fliegern um die Welt transportiert werden. Diese Arten nennt man invasiv: Das bedeutet übersetzt einfallen oder eindringen, weil sie in einen neuen Lebensraum eindringen, in dem sie eigentlich nicht zuhause sind.

Grauhörnchen kommen ursprünglich aus Nordamerika. Sie breiten sich in Europa aus und verdrängen die einheimischen Eichhörnchen. Quelle: dpa

Invasive Arten können Schaden anrichten

Meistens bleibt das folgenlos, weil die eingeschleppten Tiere nicht überleben. Sie finden zum Beispiel am neuen Ort nicht genug Nahrung. Sie sind nicht an das Klima angepasst, ihnen ist es zu kalt oder zu warm. Doch manche Arten stellen sich schnell auf das Leben an anderen Orten ein und verbreiten sich rasch. Dann kann es passieren, dass sie einheimische Arten verdrängen.

Waschbär Der Waschbär kommt aus Nordamerika. Er wurde nach Deutschland gebracht, weil Menschen aus seinem Fell Kleidung machen wollten. Er büxte aus und vermehrt sich seitdem rasend schnell. Quelle: dpa