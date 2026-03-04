logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Angriffe in Iran und in Nahost:Drei Dinge, die ihr merken könntet
USA und Israel greifen Ziele in Iran an, der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Der Konflikt kann auch Folgen für Deutschland haben. Drei Dinge, die ihr hier merken könntet.
Hättet ihr gedacht, dass so ein Konflikt auch Deutschland betrifft?
logo!:Eure Fragen - von logo! beantwortetmit Video1:30
logo!:Krieg zwischen Iran, Israel und den USAmit Video1:11
logo!:Darf man ein anderes Land angreifen?Video1:19
