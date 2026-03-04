  3. Suche

Angriffe auf Iran: 3 Dinge, die ihr merken könntet

Angriffe in Iran und in Nahost:Drei Dinge, die ihr merken könntet

USA und Israel greifen Ziele in Iran an, der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Der Konflikt kann auch Folgen für Deutschland haben. Drei Dinge, die ihr hier merken könntet.

Eskalation in Nahost

Auch wenn der Konflikt weit weg ist, kann er Folgen für uns haben.

Hättet ihr gedacht, dass so ein Konflikt auch Deutschland betrifft?

