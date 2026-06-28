Reporter Johannes unterwegs:Hitze-Check an Schulen

Schrecklich! Es wird langsam unmenschlich. Alles was wir letzte Woche bekommen haben: ,,hitzefrei" bzw. Mittagsschule fällt aus. Einen Applaus für unseren Schulleiter bitte. 👏🏻👏🏻👏🏻 Diese Woche wird's genau gleich, glaube ich, aber es ist nicht mal ,,hittzefrei"... Andere Bundesländer haben entweder schon nach der dritten Stunde aus oder gar keine Schule. Bei uns ist es noch dazu im Vergleich viiiiiiiieeeeeeel wärmer!! Danke dafür.