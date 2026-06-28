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Reporter Johannes unterwegs:Hitze-Check an Schulen
Reporter Johannes checkt an der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, wie heiß es im Klassenzimmer wird. Wie heißt ist's bei euch in der Schule? Kommentiert unten!
Und wie sieht's bei euch aus? Hattet ihr schon hitzefrei, hat eure Schule eine Klimaanlage oder ist's unerträglich warm? Schreibt uns unten einen Kommentar!
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Kommentare
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22 Kommentare
- Jana 😝
Schrecklich! Es wird langsam unmenschlich. Alles was wir letzte Woche bekommen haben: ,,hitzefrei" bzw. Mittagsschule fällt aus. Einen Applaus für unseren Schulleiter bitte. 👏🏻👏🏻👏🏻 Diese Woche wird's genau gleich, glaube ich, aber es ist nicht mal ,,hittzefrei"... Andere Bundesländer haben entweder schon nach der dritten Stunde aus oder gar keine Schule. Bei uns ist es noch dazu im Vergleich viiiiiiiieeeeeeel wärmer!! Danke dafür.
- Fuchs
Haben diese und nächste Woche frei ab 13:30
- Anna-Lena
Hatten letzte Woche jeden Tag ab 12:00 Uhr Schluss. Am Freitag komplett frei (war unabhängig von der Hitze). Zum Glück sind jetzt Ferien
- Rosalie
ey bei uns klassen 33 grad!! es ist so heiß wirklichhh und dann schreiben wir dazu tausend Schulaufgaben und unsere schule ist die einzige aus meiner stadt die kein Hitzefrei vor normalen unterrichtsschluss hat. wenn schon nur nachmittags Unterricht wow danke ey wir sterben soooo