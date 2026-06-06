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Hundert Jahre alt werden - wie schafft man das?!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Im Gespräch mit Hunderjährigen:Altwerden - wie ist das?!

Kinderreporter treffen Hundertjährige

Die logo!-Kinderreporter haben Leon Windscheid von TerraXplore dabei unterstützt, das herauszufinden. Und haben hundertjährige Menschen ordentlich mit Fragen gelöchert.

Und jetzt ihr: Wie alt wollt ihr mal werden?

Schreibt's uns unten in die Kommentare ⬇️

Alte Menschen treffen

  1. Soziales Engagement als Schulfach?

    logo!:Schule in Seniorenheimen und Kitas

    Video2:19
  2. Drei Kinder stehen neben einer Deutschlandkarte und der Flagge von Rheinland-Pfalz. Hinter ihnen sieht man zwei ältere Menschen.

    logo!:Seniorenheim statt Unterricht

    Video2:32
  3. Leihgroßeltern

    logo!:Keine Großeltern? Kein Problem!

    Video2:00

Kommentare

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20 Kommentare
  • HeyHey
    Also Hauptsache man ist gesund und wenn man dann nur keine Ahnung 80 wird ist es besser. Als krank 100 zu werden 
  • Die Alte
    Was nützt es, 111 Jahre alt zu sein und seit 30 Jahren krank im Netz zu liegen. Ich möchte gesund und aktiv altern - und wenn ich dann "nur" 70 Jahre alt werde, wäre mir das lieber als krank, gebrechlich, blind, taub, dement, inkontinent, hilfsbedürftig etc 100 Jahre alt zu werden.
  • Hamster
    Ich will auf jeden Fall 100 werden das wäre schon sehr gut.
  • Zuzu
    1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000