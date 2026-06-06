Was nützt es, 111 Jahre alt zu sein und seit 30 Jahren krank im Netz zu liegen. Ich möchte gesund und aktiv altern - und wenn ich dann "nur" 70 Jahre alt werde, wäre mir das lieber als krank, gebrechlich, blind, taub, dement, inkontinent, hilfsbedürftig etc 100 Jahre alt zu werden.