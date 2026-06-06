logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Im Gespräch mit Hunderjährigen:Altwerden - wie ist das?!
Die logo!-Kinderreporter haben Leon Windscheid von TerraXplore dabei unterstützt, das herauszufinden. Und haben hundertjährige Menschen ordentlich mit Fragen gelöchert.
Und jetzt ihr: Wie alt wollt ihr mal werden?
Schreibt's uns unten in die Kommentare ⬇️
Alte Menschen treffen
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Kommentare
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20 Kommentare
- HeyHey
Also Hauptsache man ist gesund und wenn man dann nur keine Ahnung 80 wird ist es besser. Als krank 100 zu werden
- Die Alte
Was nützt es, 111 Jahre alt zu sein und seit 30 Jahren krank im Netz zu liegen. Ich möchte gesund und aktiv altern - und wenn ich dann "nur" 70 Jahre alt werde, wäre mir das lieber als krank, gebrechlich, blind, taub, dement, inkontinent, hilfsbedürftig etc 100 Jahre alt zu werden.
- Hamster
Ich will auf jeden Fall 100 werden das wäre schon sehr gut.
- Zuzu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000