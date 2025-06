logo!: Eure Erfahrungen mit Klassenchats?

Die meisten Schülerinnen und Schüler haben eine WhatsApp-Gruppe mit ihrer Schulklasse. Quelle: clipdealer

Viele von euch haben wahrscheinlich mit der gesamten Schulklasse einen Chat bei WhatsApp oder anderen Messengerdiensten. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass fast 9 von 10 Schülerinnen und Schülern in Deutschland so einen Klassenchat haben. Das kann ganz schön praktisch sein: bei Fragen zu den Hausaufgaben, ob es Vertretungsstunden gibt oder um einfach mal einen tollen Witz oder ein lustiges Bild mit der gesamten Klasse zu teilen. Aber in solchen Chats können auch weniger schöne Dinge landen.

Mobbing oder Gewaltvideos?!

Dort werden nämlich manchmal auch peinliche Fotos oder Videos von Klassenkameraden verbreitet und dazu genutzt, sie fertig zu machen - also zu mobben. Es gibt auch Fälle, in denen eklige Fotos oder Gewaltvideos mit der ganzen Klasse geteilt wurden. Und das geht natürlich gar nicht!

