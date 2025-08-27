logo!-Bildergalerie: 7 krasse Weltrekorde

  3. Suche

Bildergalerie:7 krasse Weltrekorde

Das Guinness-Buch der Rekorde feiert Geburtstag. Seit 70 Jahren stehen darin richtig krasse Leistungen aus aller Welt. Kennt ihr schon diese außergewöhnlichen Weltrekorde?

Ein Mann hält einen großen Teller voll Hotdogs in den Händen.
Auf der Champs-Élysées in Paris stehen hunderte Tische und Stühle.
Dean Stokes sieht eine Achterbahn in East Sussex an.
Ashrita Furman geht seinen verschiedenen Rekord-Disziplinen nach. Zum Beispiel: den Hula-Hoop-Reifen schwingen oder Jonglieren.
Ein Mann streckt stolz die Hand nach oben. Er schwimmt oberkörperfrei in Eiswasser.
Tausende Socken hängen auf einer Wäscheleine.
Drei Menschen paddeln jeweils mit einem Hund auf einem Paddelboard im Wasser.

83 Hotdogs in zehn Minuten!

Hotdogs schmecken euch vielleicht ziemlich gut. Aber so viele auf einmal? Für den US-Amerikaner Joey Chestnut kein Problem! 2024 verdrückte er 83 Hotdogs in nur zehn Minuten – Weltrekord!

Diese Texte wurden von Anna geschrieben.

