logo!-Bildergalerie: 7 krasse Weltrekorde

83 Hotdogs in zehn Minuten!

Hotdogs schmecken euch vielleicht ziemlich gut. Aber so viele auf einmal? Für den US-Amerikaner Joey Chestnut kein Problem! 2024 verdrückte er 83 Hotdogs in nur zehn Minuten – Weltrekord!

Quelle: AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ADAM GRAY