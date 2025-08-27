logo!-Bildergalerie: 7 krasse Weltrekorde

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Bildergalerie:7 krasse Weltrekorde
Das Guinness-Buch der Rekorde feiert Geburtstag. Seit 70 Jahren stehen darin richtig krasse Leistungen aus aller Welt. Kennt ihr schon diese außergewöhnlichen Weltrekorde?
83 Hotdogs in zehn Minuten!
Hotdogs schmecken euch vielleicht ziemlich gut. Aber so viele auf einmal? Für den US-Amerikaner Joey Chestnut kein Problem! 2024 verdrückte er 83 Hotdogs in nur zehn Minuten – Weltrekord!
Quelle: AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ADAM GRAY
Diese Texte wurden von Anna geschrieben.
Hier gibt's noch mehr coole Rekorde:
- 1:01 min