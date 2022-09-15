Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Der deutsche Staat besteht aus einzelnen Bundesländern. Das wichtigste Parlament für ganz Deutschland ist der Bundestag in Berlin. Hier treffen Vertreter aus dem ganzen Land wichtige politische Entscheidungen. Die 16 Bundesländer haben aber auch eigene Politiker und Politikerinnen und Regierungen.

Landespolitiker sind näher dran

Bei vielen wichtigen Themen können die Politiker der Bundesländer selbst entscheiden, was in ihrem Bundesland gemacht werden soll. Denn die Landespolitiker kennen die Probleme ihres Bundeslandes oft besser als die Politiker und Politikerinnen in Berlin. Sie wissen eher, was für die Menschen in ihrem Bundesland wichtig ist. Deshalb gibt es für jedes einzelne Bundesland einen sogenannten Landtag.

Politiker bei einer Sitzung im Landtag in Kiel in Schleswig-Holstein Quelle: dpa

Ähnlich wie im Bundestag sitzen auch im Landtag Politiker aus verschiedenen Parteien. Sie werden bei den Landtagswahlen von den Bürgern und Bürgerinnen ihres Bundeslandes gewählt. Jeder Deutsche, der mindestens 18 Jahre alt ist, darf bei den Wahlen seines Bundeslandes mitbestimmen. Die Wähler geben ihre Stimme für die Politiker ab, von denen sie denken, dass sie sie am besten vertreten.

Wichtige Entscheidungen