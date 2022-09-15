Politiker und Politikerinnen

Der Begriff Politik bedeutet so viel wie "Kunst der Staatsverwaltung". Politikerinnen und Politiker kümmern sich um viele Dinge. Sie machen zum Beispiel neue Gesetze und schließen Verträge mit anderen Staaten. Außerdem überlegen sie, wie der Staat Geld einnehmen kann. Die Politiker kümmern sich auch darum, dass es den Menschen gut geht.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Pressekonferenz Quelle: Reuters

Politiker vertreten ihre Parteien

Wenn man von der Arbeit der Politiker spricht, kann man auch sagen: "Sie üben ein politisches Amt aus". Es gibt zum Beispiel das Amt des Bundeskanzlers und das Amt des Bürgermeisters. Politiker gehören meistens zu einer bestimmten Partei. Sie vertreten bei ihrer Arbeit auch die Interessen dieser Partei.

In einer Demokratie wählen die Bürger die Politiker. Diese Politiker sollen dann die Entscheidungen im Staat treffen. Sie sind also die Vertreter der Bürger. Politiker arbeiten dabei für verschiedene Bereiche in einem Staat. Dazu zählen zum Beispiel die Bereiche Umwelt, Familie, Bildung oder Digitales.

Verschiedene Jobs für Politiker